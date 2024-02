Neste sábado (10), a Internazionale se manteve no topo do Campeonato Italiano, ao derrotar a Roma fora de casa pelo placar de 4 a 2, em confronto realizado pela 24ª rodada do Calcio, no Estádio Olímpico de Roma.

Os gols da partida foram marcados por Francesco Acerbi, Marcus Thuram, Angeliño Tasende (contra) e Alessandro Bastoni para os nerazzurris, enquanto Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy descontaram para os mandantes.

Com o resultado, a Inter de Milão disparou cada vez mais na liderança do Campeonato Italiano nos 60 pontos somados e sete a mais que a Juventus, que aparece logo atrás em segundo lugar com 53.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi também chegou ao seu 17º jogo de invencibilidade no Scudetto, incluindo 14 vitórias e três empates.

Por outro lado, a Roma perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Champions League e se manteve na quinta colocação nos 38 pontos conquistados.

Dessa forma, o clube da capital italiana também conheceu sua primeira derrota sob o comando do técnico Daniele De Rossi, que está invicto há três partidas.

Campeonato Italiano Inter de Milão vence Roma em jogo de duas viradas no

Durante a primeira etapa, a Inter de Milão começou melhor o clássico e abriu o placar logo aos 16 minutos com Acerbi, que aproveitou cobrança de escanteio de Dimarco pela direita e desviou no cantinho sem chances para Rui Patrício.

Mesmo em desvantagem no placar, a Roma não se entregou e empatou a partida aos 27 com Mancini, após cobrança de falta pela direita, a bola foi levantada na área e o zagueiro cabeçou no canto esquerdo do goleiro Sommer para deixar tudo igual, 1 a 1.

Antes do intervalo, os Giallorossi ainda viraram a partida aos 44 minutos, com El Shaarawy, que recebeu passe de Pellegrini, invadiu a área adversária e balançou as redes depois da bola bater nas duas traves.

Na volta para o segundo tempo, a Inter de Milão chegou ao empate aos cinco minutos com Marcus Thuram, que apareceu na frente dos zagueiros para fazer 2 a 2.

Seis minutos depois, os visitante pularam novamete na frente do placar, com Angeliño que dividiu a bola com Thuram e mandou contra para as próprias redes.

Já nos acréscimos, em lance de contra-ataque, Bastoni recebeu cara a cara com o Rui Patrício e encheu o pé para fazer 4 a 2 e fechar o marcador.

Próximos compromissos

Para se manter no topo do Campeonato Italiano, a Inter de Milão retorna a campo na sexta-feira (16) e dessa vez para enfrentar a Salernitana, pela abertura da 25ª rodada da Serie A às 17h (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Por outro lado, a Roma vai em busca de recuperação no Calcio contra o Fronsione fora de casa no próximo domingo (18), às 14h, no Estádio Benito Stirpe.

Antes de entrar em campo pelo Campeonato Italiano, os comandados de Daniele De Rossi retornam a campo nesta quinta-feira (15) para enfrentar o Feyenoord, no jogo de ida dos playoffs da Europa League, às 14h45, no Philips Stadion.