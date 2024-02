Em duelo válido pela 24ª rodada da Premier League no Anfield Road neste sábado (10), o Liverpool venceu o Burnley por 3 a 1 e conseguiu retomar a liderança após vitória dos Citzens mais cedo. O placar foi construído com os gols de Diego Jota, Luis Díaz e Darwin Núñez para os Reds, enquanto O'Shea marcou para os visitantes.

Burnley dificultou situação dos Reds na etapa inicial

O Burnley não se intimidou com o Anfield no início do primeiro tempo e acabou pressionando muitos os Reds com bastante intensidade. Logo aos 11', Amdouni recebeu nas costas da zaga pela esquerda e ganhou de Van Dijk para bater na saída de Kelleher, mas o goleiro salvou com bela defesa.

Aos poucos, o Liverpool começou a assumir o controle da partida e assustou na sequência depois que Robertson recebeu de Endo pela esquerda para cruzar na área buscando Núñez, que não alcançou a bola por muito pouco. Com mais pressão para cima do adversário, os comandados de Jurgen Klopp conseguiram abrir o placar aos 31 minutos.

Arnold cobrou escanteio aberto pela direita e Diogo Jota surgiu com total liberdade para cabecear e vencer o goleiro Trafford, que trombou com o zagueiro O'Shea no deslocamento para a defesa e acabou vendo a bola entrar com facilidade.

O Liverpool quase ampliou na sequência depois que Curtis Jones recebeu no bico esquerdo e enfiou para Robertson na infiltração. O lateral chegou batendo cruzado na pequena área, mas O'Shea se redimiu parcialmente ao travar a finalização no momento exato.

Quando tudo indicava que os Reds assumiriam controle total da partida, o Burnley buscou o empate antes do fim do primeiro tempo. Berge cobrou escanteio aberto pela direita e encontrou O'Shea na marca penal, testando firme no ângulo esquerdo de Kelleher para se redimir completamente.

Liverpool encontrou ritmo no segundo tempo

Diferentemente da etapa inicial, o Liverpool voltou pressionando muito no segundo tempo, precisando de apenas sete minutos para voltar à liderança do placar. Elliot foi lançado na direita e cruzou achando Luis Díaz, que mergulhou para concluir com enorme categoria.

Com a vantagem logo no início da etapa complementar, os Reds enfim aceleraram mais o jogo com imposição ofensiva diante do Burnley. Aos 17', Darwin Núñez recebeu cruzamento de Robertson e chegou chutando de primeira, mas Trafford fez boa defesa.

Os visitantes tiveram enorme oportunidade de empatar com Fofana recebendo no 1v1 contra Kelleher pela esquerda, mas ao chegar na entrada da pequena área, bateu na saída do goleiro tirando muito, mandando rente à trave.

Sem permitir mais oportunidades de gol, o Liverpool enfim conseguiu "matar" o jogo aos 33 minutos. Elliot aproveitou sobra na direita e dominou com calma para colocar a bola na cabeça de Darwin Núñez. O cabeceio saiu desequilibrado, mas suficiente para encobrir o goleiro Trafford.

Tabela

Com esse resultado, o Liverpool (54) garante a liderança com dois pontos de vantagem em relação ao Manchester City (52), enquanto o Burnley segue com 13 pontos, amargando a vice-lanterna da Premier League ao lado do Sheffield United.

Sequência

No próximo sábado (17), o Liverpool volta a campo enfrentando o Brentford fora de casa, enquanto o Burnley recebe o Arsenal.