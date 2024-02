O Real Madrid conseguiu uma enorme vitória no final de semana com goleada de 4 a 0 sobre o Girona no Santiago Bernabéu. Além do resultado muito expressivo para garantir a liderança isolada na reta final de La Liga, a equipe treinada por Carlo Ancelotti teve uma exibição espetacular.

Vinícius Júnior iniciou o seu show individual com um golaço aos seis minutos. Na sequência, deu uma grande assistência para Jude Bellingham marcar o segundo. O jovem inglês deixou a sua marca com o terceiro após chute de Vini Jr. no rebote. O Girona tentou avançar as linhas e deixou espaços para Rodrygo fechar com um contra-ataque fatal em outra assistência de Vini.

A imposição natural do Real Madrid sobre o Girona

O Girona não abriu mão de suas características no início da partida e tentou controlar as ações ofensivas mostrando que estava estrategicamente pronto para uma partida decisiva na briga pelo título. Porém, o gol precoce de Vini Jr mostra que ainda falta experiência para a equipe de Michel competir no mais alto nível possível.

Quando o brasileiro fez o corte pela ala esquerda no meio de quatro marcadores (incluindo o lateral-direito Yan Couto), nenhum jogador fez uma abordagem mais incisiva, permitindo que a genialidade de Vini Jr aparecesse no chute de longa distância.

O brasileiro artilheiro do Real Madrid voltou a explorar o sistema defensivo do Girona no terceiro gol, quando o excelente passe de fora para o espaço atrás dos marcadores fez Bellingham percorrer o campo para vencer o goleiro Paulo Gazzaniga.

As atuações de ambas equipes e principalmente a postura do Girona com o gol precoce sofrido no primeiro tempo mostra que a pressão enorme pela vitória diante de um Santiago Bernabéu lotado acabou pesando bastante para o competitivo Girona.

Toni Kroos: o protagonista "invisível"

Números contra o Girona Minutos jogados 70 Passes certos 62/63 (98%) Bolas longas (certas) 14 (14) Duelos (vencidos) 5 (4) Faltas cometidas 0

Todos os olhos da espetacular vitória de 4 a 0 sobre o Real Madrid ficaram concentrados em uma das maiores atuações da carreira de Vinícius Júnior, mas essa vitória sensacional dos comandados de Ancelotti teve um outro protagonista igualmente importante: Toni Kroos.

O meia do Real Madrid acertou todos os 43 passes tentados durante a etapa inicial com uma precisão surpreendente, além da visão tática de jogo sempre retendo a bola quando tinha oportunidade mesmo sob forte pressão.

Kroos aproveitava que Valverde e Camavinga permaneciam mais próximos do terço final do campo e acabava buscando a bola em áreas mais profundas, escapando da pressão para receber a bola com muito espaço, explorando principalmente passes longos atrás do lateral Miguel Gutierrez.

O saldo de Girona e Real Madrid após o confronto decisivo

Mesmo com a decepção em torno do resultado e desempenho no jogo mais decisivo da temporada, o Girona tem apenas motivos para comemorar. O clube que disputava a quinta divisão em 1999 e sempre lutou para manter seus jogadores nunca imaginou chegar à 24ª rodada de La Liga como protagonista, acima de Atlético de Madrid e Barcelona.

Uma nova visão de gestão e o comando do técnico Michel deram um nível absurdo de competitividade para a equipe graças à postura ofensiva. Por isso, mesmo com o desempenho abaixo do esperado e uma estratégia que acabou ruindo rapidamente diante Real Madrid, o torcedor deve ter ficado orgulhoso.

Até mesmo porque ninguém esperava que o Girona renunciasse às suas características que o levaram para a vice-liderança de La Liga para enfrentar o Real Madrid. O maior problema nisso tudo é que Carlo Ancelotti também não esperava uma mudança de filosofia de seu rival, utilizando isso à seu favor.

Matematicamente a disputa pelo título se mantém pois um tropeço do Real Madrid e uma vitória do Girona na próxima rodada deixa o vice-líder novamente dois pontos atrás. No entanto, a partida entre os líderes mostrou uma diferença considerável a favor dos grandes favoritos ao título.

Ancelotti não sentiu a indisponibilidade dos quatro defesas-centrais titulares e deixou poucas dúvidas para o provável título do Real Madrid ao término da temporada.