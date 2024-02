O Manchester United venceu por 2 a 1 o Aston Villa em partida válida pela 24ª rodada da Premier League. Os comandados por Unai Emery tiveram chances, mas o goleiro Onana teve dia de “paredão” e contou com Scott McTominay para desempatar o jogo.

O Aston Villa foi agressivo durante os 90 minutos, mas seu ataque não conseguiu concluir as boas chances geradas. Méritos do goleiro Onana que defendeu dez chutes no alvo.

Foto: Divulgação / Manchester United





Essa vitória significa a recuperação dos Red Devils no Campeonato Inglês. Além da invencibilidade em 2024, o time venceu concorrente direto pela zona de classificação da Champions, agora são cinco pontos de distância do Aston Villa e seis do Tottenham.



A equipe de Manchester abriu o placar cedo com Rasmus Højlund e viu a estrela de Ten Hag brilhar, colocando Scott McTominay que marcou o gol vencedor. Esta tem sido a tônica da temporada do escocês que tem minutos limitados por ser reserva da equipe, mas, quando entra, marca. Já são sete gols para o volante.

Foto: Divulgação / Manchester United

Vitória sofrida

Os visitantes abriram o placar cedo “acordando” o Aston Villa para o jogo. Eles buscaram o empate a todo custo no primeiro tempo, mas o gol de Douglas Luiz veio de forma insistente aos 65.



O goleiro Onana fez pelo menos duas grandes defesas no primeiro tempo e, no lance do gol, fez outro milagre. Buendía recebeu limpa em confusão na área e parou no goleiro, a bola novamente veio para a área e dessa vez nos pés de Douglas Luiz, que não desperdiçou.

Foto: Divulgação / Aston Villa





O jogo seguiu movimentado com oportunidades para as duas equipes que não estavam satisfeitas com o empate. Aos 87, Scott McTominay confirmou a vitória para sua equipe no estilo centroavante, aparecendo para testar para o fundo da rede na pequena área.

Calendário

O Manchester United foca agora em entrar no G4 e na sua única chance de título, a FA Cup. A equipe foi eliminada na fase de grupos da Champions League e também da EFL Cup contra o Newcastle.



Já o Aston Villa tem compromissos europeus à vista, a equipe segue viva na Uefa Conference League. O time tem oscilado recentemente na Premier League, mas continua na disputa pela Champions, em 5º lugar.