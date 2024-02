Nesta terça-feira (13), o Real Madrid derrotou o RB Leipzig por 1 a 0 na Red Bull Arena, em Leipzig (Alemanha), na primeira partida das oitavas de final da Champions League. Brahim Díaz foi o responsável pelo único gol do jogo, dando ao time merengue a vantagem inicial no confronto mata-mata.

O segundo jogo entre as equipes acontecerá em 6 de março, às 17 horas (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha). O RB Leipzig precisará vencer por uma diferença de dois gols na Espanha para avançar diretamente para as quartas de final. Uma vitória por um gol de diferença leva o jogo para a prorrogação, e em caso de empate no agregado, a decisão será nos pênaltis.

Jogo equilibrado

Jogando em casa, o RB Leipzig iniciou a partida pressionando, chegando a marcar um gol logo no início. Sesko aproveitou um chute da entrada da área após um escanteio e mandou a bola para o gol. No entanto, a jogada foi invalidada devido ao impedimento de Henrichs, que atrapalhou a ação do goleiro Lunin.

A pressão alemã se estendeu até os 10 minutos de jogo. Depois disso, o Real Madrid conseguiu trocar passes e equilibrar a partida. A primeira etapa terminou com poucas chances de gol de ambas as equipes.

Após o intervalo, o Real Madrid abriu o placar na Red Bull Arena com um belíssimo gol de Brahim Díaz aos três minutos. Recebendo um passe de Carvajal na intermediária direita, o meia-atacante driblou três adversários com maestria antes de finalizar com precisão, marcando o 1 a 0 para sua equipe.

Jogo continuou em aberto

Vini Jr teve chance de ampliar. Depois de bela jogada individual, acabou acertando a trave. Já o Leipzig, não aproveitou as chances que teve de empatar o confronto. Goleiro merengue, Lunin, fez boa atuação e garantiu a vitória da equipe espanhola.

Próximos confrontos

Antes da segunda partida contra o RB Leipzig, o Real Madrid foca na 25ª rodada do Campeonato Espanhol, onde enfrentará o Rayo Vallecano fora de casa no domingo (18), às 10h.

Enquanto isso, o RB Leipzig recebe o Borussia Monchengladbach no sábado (17), às 14h30, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão.