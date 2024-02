Jim Ratcliffe segue trabalhando internamente no Manchester United e buscando formar o Departamento de Futebol. Agora, o empresário está de olho em Jason Wilcox, do Southampton, e Sam Jewell, do Brighton. Além disso, o britânico também corre para atualizar a situação do Old Trafford, com reformas. Por fim, Erik ten Hag falou com a imprensa nesta quinta-feira (15) e destacou pontos para o jogo contra o Luton Town.

A quinta-feira (15) começou com o nome de Sam Jewell, atualmente no Brighton, sendo ligado ao United. Isso porque o profissional, chefe de recrutamento da equipe do litoral inglês, é um dos alvos de Jim Ratcliffe para compor o Departamento de Futebol. Contudo, o profissional também está na lista do Chelsea, segundo o Telegraph.

Porém, Sam Jewell não foi o único nome ligado ao United nesta quinta-feira (15). Para trabalhar junto à diretoria esportiva, os Diabos Vermelhos também estão de olho em Jason Wilcox, que passou pelo City e atualmente está no Southampton. O profissional tem um histórico positivo trabalhando na base dos Citizens, sendo responsável pelo desenvolvimento de Phil Foden, Lavia, Sancho, Palmer, Brahim, Edozie, Delap, Lewis, Bynoe-Gittens e Macatee nas categorias de base do City.

ATUALIZAÇÃO SOBRE OLD TRAFFORD

Além de trabalhar na montagem do Departamento de Futebol, Jim Ratcliffe também tem atividades intensas para definir o futuro de Old Trafford. Isso porque, o empresário progrediu nos planos de fazer um novo estádio com capacidade para 90 mil torcedores.

Jim Ratcliffe e a INEOS já abordaram potenciais parceiros de investimento na Inglaterra e no exterior enquanto buscam rapidamente reconstruir ou reformar Old Trafford. O novo proprietário busca novos espaços para a decisão. Contudo, qualquer definição, a torcida será consultada, seja para a demolição do estádio ou para a reforma.

COLETIVA DE ERIK TEN HAG

Erik ten Hag concedeu entrevista coletiva de pré-jogo nesta quinta-feira (15). Sendo assim, o treinador comentou sobre a disponibilidade de atletas. Luke Shaw é dúvida para o embate diante do Luton Town. Wan-Bissaka se lesionou novamente no treino e ficará mais tempo afastado. Por fim, Mason Mount e Malacia vão precisar de mais uma semana para a reabilitação e estão fora do próximo compromisso.

— Aaron Wan-Bissaka ficará algumas semanas fora porque sofreu outra lesão no treino na semana passada. Mason e Tyrell também ficarão algumas semanas a mais. Eles tiveram contratempos durante o processo de reabilitação, está demorando demais, é ruim para ele e ruim para nós. Mas agora viramos um ponto e é positivo, logo ele estará de volta ao campo. Não vai demorar muito para ele voltar aos treinos com o time —, disse Erik ten Hag.

PRÓXIMO JOGO

O United volta a jogar no próximo domingo (18), às 13h30 (horário de Brasília), fora de casa, contra o Luton Town. O jogo é válido pela 25ª rodada da Premier League.