Na manhã deste sábado (17), o Arsenal visitou o Burney em jogo válido pela 25ª rodada da Premier League. Pela segunda vez consecutiva, o Arsenal goleou o adversário. Na rodada anterior, golearam o West Ham por 6 a 0 e, neste jogo, venceram o Burnley por 5 a 0. Os comandados de Mikel Arteta miram à liderança do Campeonato Inglês.

Escalações

O Burnley foi escalado por Kompany com: Trafford; Assignon, O'Shea, Esteve, Delcroix; Ramsey, Berge, Brownhill, Odobert; Fofana, Amdouni.

O Arsenal foi escalado por Mike Arteta com: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ødegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli.

Chuva de gols

O time de Mikel Arteta está com a pontaria em dia. A vitória começou a ser construída ainda no primeiro tempo, com Ødegaard, aos quatro minutos da primeira etapa. Saka ainda ampliou, aos 40 minutos.

Na segunda etapa, a vitória foi consolidada com mais três gols, um de Saka, um de Trossard e o último de Harvetz, aos 78 minutos.

De olho na liderança

Com a vitória sobre o Burnley, o Arsenal encostou no líder Liverpool. Os comandados de Arteta chegaram a 52 pontos, enquanto os comandados de Kloop estão com 55 pontos.

Mas para os dois times continuarem na ponta da tabela, precisam torcer para o Manchester City não vencer os dois jogos que ainda tem a disputar.

Situação complicada

O Burnley está cada vez em uma situação mais delicada na competição. O time está em 19° cocado, com 13 pontos conquistados em 25 jogos disputados. Para sair da zona de rebaixamento, os jogadores precisam diminuir uma diferença de sete pontos e continuar na Premier League.

O Burnley visita o Crystal Palace no sábado (24), às 12h (horário de Brasília), no Turf Moor. O próximo jogo do Arsenal é pela Champions League, contra o Porto, pelas oitavas de final do torneio. O jogo será na quarta-feira (21), às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão.