Neste sábado (17), Hellas Verona e Juventus se enfrentaram em partida válida pela 25° rodada da Serie A. O jogo foi disputado no Marcantonio Bentegodi, casa do Verona, acabando empatado em 2 a 2.

A Juventus vinha com a missão de não deixar a líder Inter de Milão disparar na liderança. Como jogava antes na rodada, a Inter só joga amanhã, tinha que ganhar para diminuir a distância para seis pontos. Porém do outro lado tinha o Verona que está brigando contra o rebaixamento e não ia deixar fácil para os visitantes.

Empate ruim para uns e bom para outros

O primeiro tempo começou agitado. Logo aos 10 minutos, depois da cobrança de escanteio, Rabiot afastou de cabeça, mas Folorunsho acertou um chute na veia, sem deixar a bola cair e abriu o placar com um gol de placa. Com o placar adverso e precisando da vitória, a Velha Senhora veio para cima dos mandantes, e criou sua primeira boa oportunidade com um chute de fora da área de Rabiot que, porém, foi desviado para escanteio.

Os visitantes tentavam, mas pegavam na hora de finalizar as jogadas, Cambiasso fez bela jogada, depois da falha da defesa e chutou para fora. Aos 26, Kostic chutou e o defensor colocou a mão bloqueando a passagem, dessa maneira sendo marcando o pênalti, Vlahovic ainda perdeu um gol incrível na sequência, mas não estava valendo mais nada. O próprio Sérvio foi para a bola e converteu, assim empatando a partida. Ambos os times tiveram mais algumas oportunidades, porém nenhuma com muito perigo.

O segundo tempo iniciou e a zebra continuava passeando no gramado. Logo com 1 minuto, depois do escanteio, Magnani desviou de cabeça assustando Szczesny. Logo no lance seguinte em uma jogada que começa com o zagueiro, a bola chega em Nsolin que só tirou do goleiro para colocar o Verona de novo na frente do Placar. A Juventus conseguiu empatar logo depois com Rabiot. Depois do cruzamento, o Francês dominou e bateu cruzado, forte para deixar tudo igual. Depois do empate, mais uma vez o jogo ficou em aberto, mais uma vez. A juve chegava com Vlahovic e Chiesa enquanto os Mastinis tentavam com Henry e Lazovic. Porém no final tudo acabou igual no placar.

Tabela e próximos jogos

O empate saiu de ótimo tamanho para os mandantes. Com o um ponto conquistado, o time saiu da zona do rebaixamento, provisoriamente, e chegou aos 20 pontos. Na próxima rodada, enfrentam o Bologna, fora de casa.

Por outro lado, o empate foi péssimo para a Juventus que vê a Inter de Milão ampliar sua vantagem para 12 pontos e ainda pode ser ultrapassada pelo Milan. Ambos os time de Milão jogam amanhã. Além de que mantém a má fase do time do campeonato que agora chega a 4 rodadas sem vencer. Na próxima rodada o time de Massimiliano Allegri enfrenta a Frosinone, dentro de sua casa.