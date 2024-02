O Bayern de Munique segue tendo uma temporada turbulenta sob o comando do técnico Thomas Tuchel. Depois de perder para o Bayer Leverkusen e para a Lazio na Liga dos Campeões, a equipe da Baviera foi superada pelo Bochum por 3 a 2 neste domingo (18) e se complicou de vez na luta pelo título da Bundesliga.

Musiala abriu o placar para o Bayern no começo do confronto, mas o Bochum logo conseguiu a virada. Takuma Asano, Keven Schlotterbeck e Kevin Stoger marcaram para os donos da casa. Harry Kane descontou na reta final.

Situação na classificação

A derrota complicou o Bayern de Munique na classificação da Bundesliga, já que, mesmo permanecendo na segunda posição do torneio, o time da Baviera estacionou nos 50 pontos e agora está a oito pontos do Bayer Leverkusen, que segue invicto e venceu na rodada.

Por outro lado, a vitória foi de suma importância para o Bochum na luta contra o rebaixamento da Bundesliga. Com o triunfo, a equipe saltou para a 11ª colocação com 25 pontos, abrindo nove pontos em relação ao Colônia, o primeiro time dentro do grupo que é rebaixado à segunda divisão.

Primeiro tempo do Bochum

O Bayern de Munique saiu na frente do confronto aos 15 minutos da etapa inicial. Musiala recebeu passe de Goretzka e mandou para o fundo do gol para abrir o placar para o time visitante.

Contudo, o time da casa empatou aos 38 minutos. O Bochum recuperou a bola no campo defensivo... Losilla achou passe para Takuma Asano, que entrou na área e soltou uma bomba no canto direito para empatar.

Aos 44 minutos, os mandantes viraram o embate. Após escanteio cobrado na área, Keven Schlotterbeck subiu mais que a defesa do Bayern na primeira trave e mandou para o fundo do gol para virar o Bochum.

Bayern no ataque, mas sem efetividade

Na volta do intervalo, o Bayern de Munique começou tendo mais imposição e buscando o gol de empate nos primeiros minutos. Contudo, o time de Thomas Tuchel não conseguiu furar o bloqueio do Bochum.

Na reta final, aos 85 minutos, Stroger cobrou o pênalti e marcou o terceiro gol do Bochum para dar tranquilidade na reta final e encaminhar a vitória. Porém, aos 94 minutos, já nos acréscimos, Mathys Tel fez grande jogada individual, entrou na área e encontrou passe para Harry Kane, que completamente livre de marcação, mandou para o fundo do gol, para dar emoção nos minutos finais. No entanto, os mandantes seguraram o resultado e encerraram com os três pontos.

Próximos jogos

O Bayern de Munique volta a jogar no próximo sábado (24), às 14h30 (horário de Brasília), diante do RB Leipzig, em Munique. Por outro lado, o Bochum atua no mesmo dia e mais cedo, quando duela contra o Borussia Mönchengladbach, às 11h30 (de Brasília). Ambos os embates são válidos pela 23ª rodada da Bundesliga.