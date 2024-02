Na tarde deste domingo (18), Manchester United venceu o Luton Town pelo placar de 2 a 1, fora de casa. Os Red Devils abriram dois gols de vantagem rapidamente, dificultando a recuperação dos mandantes.



O Man United segue com sequência imbatível no ano de 2024, são sete jogos, seis vitórias e um empate. A grande notícia para o torcedor é o "desencanto" de Rasmus Højlund, que fez história nesta partida.

Foto: Divulgação / Man United





Ao marcar no primeiro minuto do confronto, o jogador se tornou o mais jovem da história da Premier League a marcar em seis partidas consecutivas. Joe Willock, ex-Arsenal, era o detentor do recorde



O centroavante dinamarquês chegou como reforço de peso na Inglaterra, sua transferência custou 74 milhões de euros para os cofres do clube.



A vitória confirma a boa sequência de Erik Ten Hag, que ganhou sobrevida no comando da equipe. Os Diabos Vermelhos ficam próximos ao G4 em busca da classificação à Uefa Champions League.

Foto: Divulgação / Man United







Início elétrico





Aos 30 segundos de jogo, a estrela do dia colocou seu time à frente. O zagueiro do Luton Town falhou no recuo para seu goleiro, Højlund interceptou o passe e finalizou para o fundo da rede.



A pressão inicial do United deu resultados, já que o segundo gol saiu minutos depois. Garnacho recebeu cruzamento na entrada da área, bateu de voleio, a bola resbalou no peito do dinamarquês direto para a rede.





Voltando para o jogo





A desvantagem de dois gols obrigou os donos da casa a subirem ao ataque. Aos 14, finalização bloqueada sobrou no alto para Carlton Morris diminuir o placar.



A sequência foi de domínio do Luton, volume de jogo e finalizações frequentes.





Segundo tempo





Os visitantes voltaram mais ligados para etapa final. Bruno Fernandes perdeu chance claríssima, tentou driblar o goleiro para finalizar mas Thomas Kaminski levou a melhor na jogada.



Manchester atacou algumas vezes mas próximo ao fim da partida, se fechou defensivamente. Luton pressionou mas não conseguiu o empate, mantendo assim os três pontos para a equipe visitante.

Foto: Divulgação / Luton Town





Calendário





Man United x Fulham (24/02) - Premier League

Nottingham Forest x Man United (28/02) - Fa Cup



Liverpool x Luton Town (21/02) - Premier League

Luton Town x Man City (28/02) - Fa Cup





Tabela





Man United está na 6ª colocação com 44 pontos



Luton Town está na 17ª colocação com 20 pontos