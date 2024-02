Após golear o Brentford no último fim de semana, o Liverpool retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Inglês e dessa vez para enfrentar o Luton Town nesta quarta-feira (21), pela abertura da 26ª rodada, às 16h30 (horário de Brasília), no Anfield Road.

Na tabela de classificação da Premier League, os Reds se mantém na liderança isolada nos 57 pontos somados, incluindo 17 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas.

Dessa forma, o Liverpool também busca ampliar sua vantagem na ponta do Campeonato Inglês, em caso de vitória sobre o Luton Town ainda nesta rodada.

Para essa partida, o técnico Jürgen Klopp terá que lidar com os desfalques do meia Curtis Jones e do atacante Diogo Jota, que se lesionaram no último fim de semana contra Brentford pela Premier League e ficam de fora do confronto desta quarta-feira.

Além disso, a dupla também não estará disponível para enfrentar o Chelsea na final da Copa da Liga Inglesa, que acontece no próximo domingo (25), às 12h (horário de Brasília), no Estádio de Wembley.

O meia inglês e o atacante português foram substituídos por Ryan Gravenberch e Mohamed Salah ainda na primeira etapa no último sábado pela Premier League, no Brentford Community Stadium.

Pelo Campeonato Inglês, o Liverpool também possui o ataque mais positivo da competição nacional com 59 gols marcados, um a mais que o Arsenal e dois que o Manchester City, seus principais concorrentes na luta pelo título.

Liverpool terá vários desfalques para enfrentar o Luton Town nesta quarta-feira

Além de Jota e Jones, o técnico Jürgen Klopp também não vai poder contar com Alisson, Thiago Alcântara, Dominik Szoboszlai, Trent Alexander-Arnold e Stefan Bajcetic, que seguem no departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Liverpool deverá escalar o atacante Mohamed Salah entre os titulares na partida desta quarta-feira contra o Luton Town pela Premier League, após se recuperar de uma lesão no tendão muscular da coxa esquerda na disputa da Copa Africana de Nações.

O atacante egípcio se destacou na goleada do Reds sobre o Brentford no último sábado. Deu a assistência do segundo gol e marcou o terceiro após substituir o lesionado Diogo Jota.

Nesta atual edição do Campeonato Inglês, Salah é o vice-artilheiro da competição nacional com 15 gols, somente ficando atrás de Erling Haaland, do Manchester City, que tem um gol a mais.