Em grande fase no Campeonato Inglês, o Arsenal agora muda o foco para a Champions League e o desafio dessa vez será contra o Porto nesta quarta-feira (21), pelas oitavas de final do torneio continental, às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão.

Dessa forma, os Gunners chegam bastante embalados para o confronto, vindo de cinco vitórias consecutivas nos últimos jogos da Premier League.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, o Arsenal se mantém na vice-liderança com 55 pontos conquistados e dois atrás do Liverpool que lidera a competição com 57.

Diante do Porto, os comandados de Mikel Arteta chegam com moral no confronto desta quarta-feira principalmente pelos feitos ofensivos. Nesta sequência, o clube londrino conseguiu triunfos como 5 a 0 para cima de Crystal Palace e Burnley, além de um 6 a 0 contra o West Ham.

Nos últimos jogos disputados, o Arsenal chegou a marca de 21 gols no Campeonato Inglês. Bukayo Saka foi o grande destaque, com seis bolas nas redes.

Em contraparida, o último revés dos Gunners na temporada, foi justamente para o Liverpool por 2 a 0, pela terceira fase da Copa da Inglaterra, no Emirates Stadium.

Pela fase de grupos da Champions League, o Arsenal terminou em primeiro lugar no Grupo B nos 13 pontos somados, com quatro empates, um empate e uma derrota. A chave também tinha PSV Eindhoven, Lens e Sevilla.

No entanto, os Gunners só precisaram melhorar seu desempenho como visitante no torneio da UEFA. Atuando fora de casa, o clube do norte de Londres só conseguiu vencer o Sevilla, empataram com os holandeses e acabaram sendo derrotados para os franceses.

Além disso, o Arsenal também possui um dos melhores ataques da Champions League com 16 gols marcados, ao lado do Real Madrid e somente ficando atrás de Manchester City e Atlético de Madrid.

Arsenal tem Gabriel Jesus como dúvida para enfrentar o Porto nesta quarta-feira

Para essa partida, o técnico Mikel Arteta ainda não sabe se vai poder contar com o atacante Gabriel Jesus, que se recupera de uma lesão no joelho e segue como dúvida para enfrentar o Porto nesta quarta-feira.

Por outro lado, o Arsenal terá que lidar com os desfalques de Thomas Partey, Jurrien Timber, Fábio Vieira e Oleksandr Zinchenko, que estão no departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.