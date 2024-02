Preparador de goleiros há mais de duas décadas, Jorcey Anisio iniciou uma nova etapa da sua carreira. Após três temporadas no Sport, o brasileiro foi contratado pelo Persepolis, atual campeão iraniano.

Em sua primeira experiência no Irã, Jorcey já conhece o futebol asiático. Entre 2011 e 2012, o preparador de goleiros exerceu a função na Arábia Saudita, onde trabalhou no Al Shabab e na seleção local.

“Fiquei muito feliz com esse convite do Persepolis. Ele veio por indicação de outro preparador de goleiros brasileiro, o Neneca. Ele trabalha no Catar há muito tempo, esteve no Persepolis no último ano, e quando deixou o clube para retornar ao Catar, indicou o meu nome. O treinador da equipe também é brasileiro, o Osmar Loss. Chego para esses últimos quatro meses da temporada e espero fazer um bom trabalho, ajudar o clube a brigar por títulos. A expectativa é muito boa”, contou o profissional, de 51 anos.

Campeão em seis das últimas sete edições da liga nacional, o Persepolis tem sido dominante no futebol iraniano. Já integrado ao dia a dia da equipe, Jorcey Anisio comenta sobre a grandeza do seu novo clube.

“É um clube que está sempre brigando por títulos. Conquistou o Campeonato Iraniano no ano passado, também foi campeão da copa. Tem uma excelente estrutura, uma grande torcida. Isso com certeza me motivou a vir para cá. Além, é claro, da oportunidade de viver em um país diferente, com uma cultura diferente. Estou animado com essa oportunidade e espero ser muito feliz aqui”, finalizou.

Ex-goleiro de clubes como Flamengo e Londrina, Jorcey Anisio atuou como preparador em diferentes equipes. No seu currículo, o profissional acumula passagens por clubes como Flamengo, Avaí, Botafogo e Atlético Mineiro, além das categorias de base da Seleção Brasileira. Recentemente, o profissional concluiu a Licença A da CBF Academy.