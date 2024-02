Um dos principais nomes da história do Aris Limassol, do Chipre, é o lateral-esquerdo brasileiro Caju, revelado nas categorias de base do Santos. No clube há quase três temporadas, o ala participou da conquista inédita do campeonato nacional na temporada passada, além das primeiras participações da história da instituição em competições europeias, disputando Champions League, Europa League e Conference League. Em 2024, Caju segue buscando marcar ainda mais seu nome no futebol cipriota.

Titular incontestável da lateral-esquerda do Aris Limassol, Caju vive atualmente a melhor temporada em números de toda a sua carreira. Com mais um gol marcado na última partida, ele chegou a cinco, além de seis assistências, totalizando 11 participações em gols até aqui. O brasileiro de 28 anos está a dois jogos de igualar também seu maior número de partidas em uma mesma temporada, quando disputou 36 em 2022/23.

"Eu trabalho sempre buscando apresentar minha melhor versão, espero sempre que a melhor temporada da minha vida seja a próxima. Graças a Deus tenho conseguido ajudar meus companheiros e fico muito feliz em saber que tenho em números minha melhor média de participações em gols. Sou muito feliz aqui no clube e sou muito grato a todos por sempre acreditarem no meu trabalho e me permitirem evoluir a cada dia que passa", comemorou.

Após terminar a primeira fase do campeonato nacional na vice-liderança geral, a três pontos do líder Apoel, o Aris Limassol inicia neste fim de semana, diante do Omonia, a fase de mata-mata da competição. Caju reconhece a dificuldade de erguer o bicampeonato, mas acredita na força do grupo para levantar o segundo caneco da história da instituição.

"Finalizamos a primeira fase da competição em uma crescente muito boa, brigando pela liderança geral até a última rodada que infelizmente não veio. Nosso grupo está unido e confiante para buscar mais um título aqui no Chipre e seguir fazendo história com a camisa do Aris Limassol. Sabemos que a nossa missão não será fácil, mas estamos preparados para jogo a jogo fazer por merecer mais uma vez o título", projetou.