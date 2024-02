No último domingo, o volante Robertinho foi a campo pela primeira vez pelo FK Tikves, na Liga da Macedonia do Norte. O brasileiro entrou na segunda etapa e fez a sua estreia diante do Bragalnica fora de casa. Robertinho exaltou a sua primeira partida oficial pelo novo clube.

"Fico feliz em poder ter estreado pelo FK Tikves. Infelizmente não foi o resultado que queríamos, sofremos um gol nos minutos finais por falta de atenção. Mas fico muito contente em dar meus primeiros passos no futebol europeu, algo que sempre sonhei na minha carreira. Vou continuar trabalhando, me dedicando no dia a dia para que esse tenha sido o início de algo de muito sucesso", disse Robertinho.

Após conquistar o título da Série C em 2023 pelo Amazonas, Robertinho se transferiu para o FK Tikves no início desta temporada. O volante chega ao velho continente para reforçar o FK Tikves na Copa da Macedônia, onde a equipe já está na semifinal, e na PRVA, principal liga do país.

"Vamos dar o nosso melhor no campeonato nacional. Estamos nas semifinais da Copa da Macedonia e a Liga tem uma importância muito grande para nós, a gente tem trabalhado bastante focado nos play-offs da competição também. Temos grandes objetivos pela temporada, um grande grupo e vamos focados para conquistar grandes coisas no final da temporada", ressaltou o brasileiro.

O FK Tikves volta a campo no próximo domingo, quando recebe o FK Rabotnicki.