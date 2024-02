A estreia do técnico Francesco Calzona no comando do Napoli não foi da melhor maneira. O time italiano empatou com o poderoso Barcelona por 1 a 1, nesta quarta-feira (21), e levou a decisão de quem vai passar para a próxima fase em aberto. Quem vencer o jogo de volta na Catalunha, passa. O artilheiro da equipe de Nápoles, Victor Osimhen marcou o gol do time da casa, já pelo time espanhol quem marcou foi o craque Robert Lewandowski. O jogo foi na Itália, no estádio Diego Armando Maradona, antigo San Paolo.

Empate na estreia!

O novo treinador do Napoli, Francesco Calzona comentou um pouco mais em coletiva sobre o jogo desta tarde: "Ainda temos muito que trabalhar, mas felicitei os jogadores pelo desempenho. Lutámos, fizemos uma boa segunda parte e uns excelentes 15 minutos finais. Gostei muito do espírito. No final, acreditávamos que poderíamos vencer este jogo. Lutamos na primeira meia hora, depois a equipe reagiu. Estou muito feliz com os substitutos."

Calzona ainda deu os parabéns aos seus comandados e ressaltou que os meninos tem vontade de vencer. “Parabenizo os meninos, vi o espírito de equipe e a vontade de voltar a lutar.”

O novato no comando falou sobre o quão esta satisfeito em tão pouco tempo de treinamento com a equipe. Parece ter se adaptado rápido: "Em termos de mentalidade expressa, estou satisfeito, mas é evidente que ainda há muito trabalho a fazer a nível tático. Na última meia hora vi uma reação importante e mesmo quem entrou deu vida e energia à manobra."

O treinador comentou mais sobre tática do jogo e ressaltou que a sua equipe permitiu muito que o time adversário fosse superior: "Permitimos mudanças de campo que o Barcelona não pode permitir, mas sobretudo na segunda parte mostrámos qualidade. É um bom passo em frente que devemos acompanhar dando sinais táticos importantes."

Ainda em coletiva Francesco falou que não faltou atitude de seus comandados, embora tivessem sido permissivos: "A atitude é a certa, os jogadores deram tudo para não ceder diante de um adversário muito forte. Talvez em alguns momentos tenhamos reagido com desordem, mas se conseguirmos expressar o nosso calibre podemos ver grandes progressos".

Na coletiva o mais marcante foi quando Calzona inflamou seus comandados com frase motivacional muito forte: "Somos o Nápoles, temos problemas, mas também somos um grupo com um potencial considerável. Vamos trabalhar para ir a Barcelona jogar pela qualificação".

Sequência

O próximo jogo do Napoli será pelo campeonato Italiano, contra o Cagliari fora de casa, no domingo (25), as 11h.