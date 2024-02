Neste sábado, o Aston Villa recebeu o Nottingham Forest no Villa Park pela 26ª rodada da Premier League. O jogo aconteceu às 12h (horário de Brasília) e terminou 4 a 2 para o time da casa. Com o resultado positivo, o Villa continua no G-4 do Campeonato Inglês.

Resumão

Desde o início da partida, o Aston Villa conseguiu dominar as ações ofensivas do jogo. As boas oportunidades alinhadas com as falhas da defesa do Nottingham permitiram que o Villa abrisse um três a zero em 38 minutos. Os comandados de Nuno Espírito Santo não conseguia, se encontrar em campo.

Na primeira oportunidade que teve, o Nottingham diminuiu aos 49 minutos do primeiro tempo após cobrança de escanteio de Gibbs-White. Mais tarde, no segundo tempo, o Nottingham conseguiu diminuir com Gibbs-White, mas a felicidade durou pouco e, aos 15 minutos, ampliou para o Aston Villa.

Goleador no Villa Park

O volante brasileiro autor de dois gols no jogo de hoje, Douglas Luiz, é o terceiro artilheiro do estádio do Aston Villa. O atleta está atrás apenas de Salah, que tem 11, e Haaland, que já balançou as redes nove vezes. No total, são oito gols do brasileiro no Villa Park.

Boa fase

Douglas Luiz, nesta temporada, já contrubuiu com dez gols e distruiu mais sete assistências. Essa é a fase mais artilheira do meio-campista, que falou sobre a importância de Unai Emery para o seu desempenho: "Acho que ele me levantou, essa é a verdade. Ele me diz todos os dias que eu preciso defender e, quando subir, marcar (gols)"

Ao final do jogo, o treinador também falou sobre o desempenho do meia na partida contra o Nottingham Forest e nem os dois gols marcados fizeram o Douglas Luiz ser aliviado de "puxão de orelha": "Estou muito feliz. Ele é um jogador fundamental e precisamos que esteja focado para desempenhar seu melhor futebol. No início do segundo tempo, ele perdeu duas bolas no meio-campo, mas reagiu bem e foi muito importante para nós nos últimos 30 minutos"