Neste domingo (25), Lecce e Inter de Milão se enfrentaram em um jogo válido pela 25° rodada do Campeonato Italiano. A partida foi disputada na Stadio Ettore Giardiniero.

Vence a Inter de Milão! O time de Simone Inzaghi venceu mais uma e chegou a sua oitava vitória seguida na Serie A. O time de Milão abriu nove pontos do segundo colocado, mesmo com um jogo a menos.

Goleada para manter vantagem

A Inter de Milão começou o jogo da maneira que deveria para manter sua vantagem na liderança. Porém, a primeira oportunidade foi do Lecce. Depois do cruzamento da esquerda, Gendrey mandou para fora. Logo depois, aos 14 minutos, Aslanni achou Lautaro Martinez atrás da zaga, então o argentino ajeitou e bateu na saída do goleiro para abrir o placar. O Lecce ainda quase conseguiu empatar com Carlos Augusto, mas a cabeçada foi para fora.

Logo com um minuto da segunda etapa, Dimarco soltou o pé e obrigou Falcone a fazer uma bela defesa. A Inter de Milão continuava pressionando e o segundo gol era questão de tempo. Alexis Sanchez cruzou na pequena e Fratessi estava lá para ampliar o placar. Menos de 2 minutos depois, Fratessi achou mais uma vez Lautaro Martinez para o argentino fazer seu segundo gol e o terceiro dos visitantes. No final do jogo Stefan de Vrij completou de cabeça para fechar a conta.

Tabela e próximos jogos

Com a derrota o Lecce fica na décima quarta colocação com 24 pontos. Está foi a terceira derrota seguida do time na competição. Na próxima rodada o time enfrenta o Frosinone, fora de casa.

A líder do campeonato, Inter de Milão, venceu mais uma e manteve sua vantagem de nove pontos da segunda colocada Juventus. Na próxima rodada a equipe enfrenta a Atalanta, dentro de sua casa.