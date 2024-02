No último domingo (25), o Porto só ficou apenas no empate fora de casa por 1 a 1 contra o Gil Vicente, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Português 2023/24, no Estádio Cidade de Barcelos.

Com o resultado, os Dragões se mantiveram na terceira colocação da Primeira Liga, ocupando a zona de classificação para a Europa League da próxima temporada.

Dessa forma, o Porto também ficou mais distante do título do Campeonato Português e viu o Benfica disparar cada vez mais na liderança, após golear o Portimonense por 4 a 0 ainda nesta rodada.

No entanto, os comandados de Sérgio Conceição buscam se classificar para a fase eliminatória da Champions League e torcer por tropeços do Sporting, seu principal concorrente na luta por uma vaga na principal competição de clubes do Velho Continente.

Em contrapartida, a última vitória do Porto no Campeonato Português, foi justamente para o Estrela Amadora pelo placar de 2 a 0, através da 22ª rodada, no Estádio do Dragão.

Antes de entrar em campo pela Primeira Liga, os Dragões derrotam o Arsenal por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League neste meio de semana.

O jogo de volta entre as duas equipes, tem data marcada para o dia 12 de março, numa quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Para avançar às quartas de final da Champions League, o Porto joga apenas por um empate simples fora de casa contra o Arsenal, que acontece daqui há duas semanas.

Porto busca vitória no clássico contra o Benfica para sonhar com vaga direta na Champions League

Em busca de uma vaga direta para a próxima edição da Champions League, o Porto retorna a campo neste domingo (3) e dessa vez para enfrentar o Benfica, em clássico realizado pela 24ª rodada do Campeonato Português, às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão.

Dessa maneira, os Dragões precisam da vitória no fim de semana e torcer por um tropeço do Sporting, que ocupa a vice-liderança da Primeira Liga e ainda entra em campo nesta rodada contra o Farense, no Estádio José Alvalade.

Diante do Benfica, o Porto terá que lidar com os desfalques do zagueiro Iván Marcano e do lateral-esquerdo Zaidu, que seguem no departamento médico se recuperando de lesões e sem previsão de retorno aos gramados.