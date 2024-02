Nesta segunda-feira (26), a Roma recebe o Torino, em confronto válido pelo encerramento da 26ª rodada do Campeonato Italiano 2023/24, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

Na tabela de classificação da Serie A, os Giallorossi se mantém na sexta colocação com 41 pontos somados, incluindo 12 vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Dessa forma, a Roma busca o resultado positivo em casa para sonhar com o G4 do Campeonato Italiano ainda nesta rodada e podendo diminuir a distância para o Bologna, que fecha a zona de classificação para a Champions League.

Por outro lado, o Torino aparece na 10ª posição com 36 pontos conquistados. A equipe obteve nove triunfos, nove igualdades e sete reveses.

No entanto, o clube piemontês precisa da vitória para tentar se classificar à próxima edição da Conference League, o que é o principal objetivo dos Toros neste momento.

Como chega a Roma

Pelo Campeonato Italiano, a Roma vem de um triunfo importante sobre o Frosinone por 3 a 0 fora de casa. Nos últimos cinco jogos do Calcio, os comandados de Daniele De Rossi conquistaram quatro vitórias e apenas um revés, justamente para a líder Inter de Milão por 4 a 2.

Além disso, no meio de semana, os Giallorossi conseguiram nos pênaltis, uma vaga para às oitavas de final da Europa League, superando o Feyenoord nos playoffs e enfrentará o Brighton da Inglaterra na próxima fase.

No duelo contra os holandeses pelo torneio da UEFA, os italianos empataram em casa, pelo placar de 1 a 1 no tempo regulamentar, mesmo resultado no jogo de ida, no Estádio De Kuip, em Roterdão.

Diante do Torino, o técnico Daniele De Rossi terá que lidar com os desfalques do zagueiro Diego Llorente e do atacante Tammy Abraham, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Como chega o Torino

Na última rodada do Campeonato Italiano, o Torino entrou em campo contra a Lazio em um jogo adiado pela 21ª rodada do Calcio e acabou sendo derrotado para os visitantes pelo placar de 2 a 0, no Estádio Olímpico Grande Torino.

Dessa forma, o clube piemontês também perdeu invencibilidade de seis jogos consecutivos no Campeonato Italiano, após uma sequência de três empates e três vitórias.

Para essa partida, o técnico Ivan Juric não vai poder contar com os zagueiros Perr Schuurs e Alessandro Buongiorno e com o meio-campista Mërgim Vojvod, que seguem machucados e ficam de fora do confronto desta segunda-feira.

Prováveis escalações

Roma: Rui Patrício; Kristensen, Huijsen, Mancini e Angeliño; Cristante, Paredes e Pellegrini; El Sharaawy, Dybala e Lukaku. Técnico: Daniele de Rossi

Torino: Vanja Milinkovic-Savic; Lovato, Masina e Djidji; Bellanova, Ilic, Linetty e Lázaro; Ricci; Zapata e Sanabria. Técnico: Ivan Juric