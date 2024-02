O Ararat-Armênia, do zagueiro Léo Silva, conseguiu um importante resultado na última rodada da Liga da Armênia. A equipe do brasileiro venceu o Pyunik, líder da competição, e diminuiu a vantagem para o rival na tabela da competição. O defensor destacou a atuação da equipe no confronto direto.

"Acredito que foi o nosso melhor jogo na temporada. Todos nós sabíamos da dificuldade que seria esse jogo mas nos preparamos muito durante a pré-temporada visando esse confronto. Conseguimos impor nosso ritmo durante os 90 minutos e fomos eficientes quando tivemos as oportunidades", disse Léo.

Essa foi a terceira vitória seguida do Ararat-Armênia na competição, que chegou a 45 pontos, ficando a três pontos do rival. Léo e seus companheiros voltam a campo na próxima quarta-feira, diante do West-Armênia, pela 22ª rodada do campeonato nacional.

"A gente sabia que para sonhar com o título a gente tinha que ganhar e foi o que fizemos, agora com certeza estamos mais confiantes. O mais importante agora é pensar jogo a jogo e fazer a nossa parte e se Deus quiser coroar essa campanha com o título", finalizou.