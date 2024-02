Uma das ligas mais badaladas do mundo, o campeonato saudita entrou no segundo turno com a liderança isolada do Al Hilal, comandado por Jorge Jesus, com 59 pontos conquistados.

Restando 13 rodadas para o fim da competição, o Al Hazm, que tem no seu elenco o brasileiro Paulo Ricardo, segue lutando para permanecer na elite do futebol saudita.

“Somos uma das equipes que conquistaram o acesso no ano passado. É difícil você chegar e brigar de igual para igual contra clubes com um poder financeiro infinitamente maior. Estamos dando o nosso melhor e lutando para manter a equipe na elite”, analisou o defensor, que foi o autor do gol de empate da última rodada contra o Al Khaleej por 1×1.

Nesta quinta-feira (29), o Al Hazm terá mais um difícil compromisso pela frente. A equipe de Paulo Ricardo enfrentará, fora de casa, o Al Nasr, de Cristiano Ronaldo, artilheiro da competição com 22 gols anotados.

“A gente quer estar sempre atuando em grandes jogos. Essa partida contra o Al Nasr será uma delas. É sempre uma oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho. Sei que não será uma tarefa fácil, mas vou dar o meu melhor para poder marcar de alguma forma um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Quero desfrutar de cada minuto e ajudar meu clube a fazer uma grande partida”, finalizou Paulo Ricardo, que atuou pelo Santos, Fluminense, Goiás e Figueirense, no Brasil, além de Kups e Sion, na Europa.

A partida entre Al Nasr e Al Hazm está marcada para a próxima quinta-feira (29), às 14 horas (horário de Brasília).