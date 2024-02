Nesta sexta-feira (1º), o Bayern de Munique retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Alemão 2023/24 e dessa vez para enfrentar o Freiburg, pela abertura da 24ª rodada, às 16h30 (horário de Brasília), no Europa-Park Stadion.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os Die Roten se mantém na vice-liderança com 53 pontos somados, incluindo 17 vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Dessa forma, o Bayern de Munique precisa do resultado positivo para reduzir a distância para o Bayer Leverkusen, que lidera o Campeonato Alemão com oito pontos de vantagem sobre seu principal concorrente na luta pelo título nesta atual temporada.

Diante do Freiburg, o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel busca engatar uma grande sequência de vitórias para sonhar com o 12º troféu consecutivo da Bundesliga.

Na última rodada, o Bayern de Munique vem de uma vitória importante contra o RB Leipzig por 2 a 1, após três derrotas consecutivas nesta atual temporada, incluindo Campeonato Alemão e Champions League.

Pelo torneio da UEFA, o clube bávaro acabou sendo derrotado para a Lazio por 1 a 0 no jogo de ida pelas oitavas de final e precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar a próxima fase.

O confronto de volta entre as duas equipes pela Champions League, acontece na próxima terça-feira (5), às 17h, na casa do Bayern de Munique, na Allianz Arena.

Bayern de Munique aposta nos gols de Harry Kane para se manter na caça do Leverkusen

Para essa partida, o técnico Thomas Tuchel aposta muito na boa fase do atacante Harry Kane, que é o artilheiro isolado do Campeonato Alemão, com 27 gols anotados e nove a mais que Serhou Guirassy, do Stuttgart, que tem 18.

Além disso, o centroavante inglês também foi o responsável por marcar os gols da vitória do Bayern de Munique sobre o RB Leipzig no último fim de semana pela Bundesliga.

Por outro lado, os bávaros terão que lidar com os desfalques de Bouna Sarr, Kingsley Coman, Tarek Buchmann, Daniel Peretz, Sacha Boey, Noussair Mazraoui e Matthijs De Ligt, que desfalcam o time por lesão e suspensão, respectivamente. Enquanto Serge Gnabry e Leroy Sané, são dúvidas para enfrentar o Freiburg nesta sexta-feira.