Nesta quarta-feira (28), o Manchester United enfrentou o Nottingham Forest fora de casa em confronto único pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra 2023/24 e venceu pelo placar de 1 a 0, no City Ground.

Com o resultado, os Red Devils se classificaram para a próxima fase da FA Cup e terá pela frente o arquirrival Liverpool nas quartas de final, que despachou o Southampton também no mesmo dia.

Após a derrrota para o Fulham no último fim de semana, o Manchester United retomou o caminho das vitórias e decidiu a partida no últimos minutos dos acréscimos, com um gol salvador do volante Casemiro.

Dessa forma, os Red Devils tentam salvar a temporada com a possível conquista da Copa da Inglaterra, após eliminação na fase de grupos da Champions League e nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle.

Pelo torneio da UEFA, o time comandado pelo técnico Erik Ten Hag terminou em último lugar no Grupo A com quatro pontos e também não conseguiu se classificar para os playoffs da Europa League.

Na tabela de classificação da Premier League, o Manchester United aparece na sexta colocação com 44 pontos somados, incluindo 14 vitórias, dois empates e dez derrotas.

No entanto, os Red Devils vem acumulando resultados positivos nos últimos jogos em 2024 e seguem sonhando com uma vaga para a próxima edição da Champions League.

Manchester United terá força máxima no clássico contra o City no fim de semana pela Premier League

Para essa partida, o técnico Erik Ten Hag deverá escalar o Manchester United com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição no clássico deste domingo contra o Manchester City, pela 27ª rodada da Premier League, no Etihad Stadium.

Por outro lado, os Red Devils terão que lidar com os desfalques do zagueiro Lisandro Martínez, do lateral-esquerdo Tyrell Malacia, do meio-campista Mason Mount e dos atacantes Anthony Martial e Rasmus Højlund, que seguem lesionados e sem previsão de retorno aos gramados.

Diante do Manchester City, o United aposta muito na boa fase do escocês Scott McTominay, que é o artilheiro do time na Premier League com sete gols marcados e vem sendo peça fundamental nos últimos jogos.