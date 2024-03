O atacante Leo Souza, de 26 anos, vive grande expectativa para temporada 2024. O jogador foi o grande destaque do Zhejiang em 2023, terminando o campeonato como artilheiro e também como o jogador com maior participação em gols. Assim, renovou contrato seu contrato para mais um ano.

Em 28 jogos, Leo marcou 19 gols, liderando de forma isolada a artilharia da Superliga Chinesa. Além disso, ele também já deu oito assistências durante toda a competição. Agora, projeta uma nova temporada de sucesso no futebol asiático. O primeiro jogo acontece no próximo domingo (3), contra o Sichuan.

“Fiquei muito feliz por permanecer, é um lugar que me fez muito feliz e nosso objetivo é continuar trabalhando forte para novas conquistas. Fui muito bem recebido desde que cheguei e agora chegou a hora de retribuir novamente todo o carinho”, disse o artilheiro.

A boa fase no futebol asiático, porém, não é de hoje. Pelo Albirex Niigata em 2019, Léo Souza foi o maior artilheiro das três ligas (contando todas as divisões) no Japão, com 38 gols, o que gerou o prêmio MVP em setembro e outubro. No ano anterior, pelo Gainare Tottori, também foi o artilheiro com 24 bolas nas redes. O atacante foi o único jogador na história a ser artilheiro duas vezes seguidas de ligas japonesas (2018-2019).

“Esse é o meu sétimo ano no futebol asiático. No começo foi um pouco difícil, claro, sentia falta do arroz e feijão (risos) e do meu país. Mas hoje estou muito mais adaptado e feliz com a evolução do futebol por aqui. Hoje, nos torneios internacionais, é notório o crescimento do esporte na Ásia. Fico muito feliz em ajudar e fazer parte dessa história”, completa.

Antes de ser destaque no continente asiático, Léo passou pelas categorias de base de alguns clubes tradicionais no Brasil, como Santos e Corinthians, além de Ituano, Red Bull Brasil e Rio Verde-GO.