O atacante Leonardo Kalil faz sua estreia na temporada pelo Gyeongju KHNP neste final de semana. A equipe do brasileiro recebe em casa o Paju Citizen na rodada de abertura da K3 League.

Em seu segundo ano no futebol sul-coreano, Kalil destaca a preparação da equipe na pré-temporada para a estreia no final de semana.

"A preparação foi excelente até aqui. Desde janeiro até nessa última semana de preparação, realizamos diversos treinos intensos e amistosos para nos prepararmos para os desafios desse ano. Então, esperamos um resultado positivo para o jogo de estreia. Aqui na Coreia nenhum jogo é fácil, mas estamos confiantes que o bom resultado virá", disse o brasileiro, que vê o Gyeongju na briga pelo título da K3 em 2024.

"Meu sentimento é que somos um grupo forte e unido. Vejo uma equipe bastante organizada e disposta a brigar pelo topo da tabela esse ano", afirmou.

Leo Kalil é um dos 63 brasileiros que hoje atuam na Coreia do Sul, entre todas as divisões do futebol sul-coreano, de acordo com o Transfermarkt, site especializado no mercado de transferências.

Formado pelo São Paulo e com passagem também pelo futebol japonês, Kalil fala sobre o crescimento de brasileiros no país asiático.

"Ao longo dos últimos anos tem sido um mercado forte para os jogadores brasileiros. O nível de competitividade aqui é muito grande, independente da divisão, o futebol na Coreia tem crescido bastante. Isso é bom, pois mostra que estão sempre de olho. Isso mostra que devemos ter mais responsabilidade ainda, porque a confiança em nós depositada é grande", frisou