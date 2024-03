Na Macedônia do Norte, o brasileiro Robertinho viveu um fim de semana com misto de emoções. Titular pela primeira vez pelo FK Tikves, o volante viveu dia especial dentro de campo e marcou também o seu primeiro gol pelo clube no último domingo (25), na vitória sobre o FK Rabotnički. Porém, fora das quatro linhas, as horas anteriores ao confronto ficaram marcadas pela tristeza e angústia.

"Passei por uma semana muito turbulenta. Na madrugada de sábado eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe e foi uma noite muito difícil. Ainda no sábado minha esposa grávida sentiu febre e tivemos que passar o dia no hospital, saímos apenas 20h da noite. Não tive descanso nenhum para o jogo. Acho que a emoção do gol fez meu corpo colocar toda essa angústia para fora. Um gol muito importante para me trazer um pouco de alívio nesse momento tão difícil", disse Robertinho.

Com a bola rolando, Robertinho marcou o gol que abriu o placar para o triunfo por 2 a 0 pela Liga. O FK Tikves chegou a 25 pontos na competição e ultrapassou o próprio adversário do último domingo (25), assumindo a sétima colocação. O brasileiro destacou a importância do triunfo para a sequência da temporada.

"Uma vitória muito importante em um confronto direto. Ainda mais depois de ter perdido a primeira partida depois do retorno dos jogos. Ficamos bastante felizes com o resultado e esperamos que seja um grande passo para continuação da temporada", finalizou Robertinho.