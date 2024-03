Neste sábado (2), o Borussia Dortmund levou a melhor sobre o Union Berlin e venceu o adversário pelo placar de 2 a 0, no confronto realizado pela 24ª rodada do Campeonato Alemão 2023/24, no Estádio An der Alten Försterei.

Os gols da partida foram marcados por Karim Adeyemi ​​​​ e Ian Maatsen, que decretaram o triunfo dos aurinegros fora de casa pela Bundesliga.

Com o resultado, o Borussia Dortmund se manteve no G4 do Campeonato Alemão, através da quarta colocação nos 44 pontos somados.

Dessa forma, os comandados de Edin Terzic também seguem na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League.

Por outro lado, o Union Berlin aparece na 15ª colocação da Bundesliga nos 25 pontos e cada vez mais ameaçado de rebaixamento.

No entanto, mesmo com a derrota, o time da capital alemã faz uma campanha de recuperação impressionante e vem abrindo vantagem para os times do Z3.

Adeyemi e Maatsen marcam os gols da vitória do Dortmund sobre o Union Berlin

Durante a primeira etapa, o Union Berlin começou dominando os visitantes aos cinco minutos, com Volland que fez boa jogada e deixou Tousart bem posicionado para finalizar, mas ele errou o alvo.

Após o susto inicial, o Borussia Dortmund começou a entrar na partida e criar chances, pressionando os donos da casa, antes do apito final.

No entanto, os aurinegros só conseguiram abrir o placar aos 40 minutos, com Adeyemi, que recebeu pela direita, limpou a marcação e bateu colocado sem chances de defesa para o goleiro Ronnow, a bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

Na volta para o segundo tempo, o Union Berlin começou melhor e quase empatou o jogo com Volland, mas Meyer fez uma defesa incrível e evitou o primeiro gol dos mandantes.

Antes do apito final, o Borussia Dortmund ainda decretou a vitória aos 44 minutos com Maatsen, que roubou a bola de Juranovic no meio-campo, saiu cara a cara com o goleiro adversário para matar a partida e fazer 2 a 0.

Próximos compromissos

Para se firmar no pelotão de elite da Bundesliga, o Borussia Dortmund retorna a campo no próximo sábado (9) e dessa vez para enfrentar o Werder Bremen fora de casa, pela 25ª rodada, às 14h30 (horário de Brasília), no Weserstadion.

Antes de entrar em campo pelo Campeonato Alemão, os aurinegros medem forças contra o PSV Eindhoven, no dia 13 de março, pelo duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Signal Iduna Park.