Torino e Fiorentina ficaram no 0 a 0 neste sábado (02), no Estádio Olímpico Grande Torino em jogo válido pela 27° rodada da Serie A.

O empate não foi bom para ambos os times. Para a Viola, seu ataque não mostrou eficiência para furar o bloqueio dos Toros, mesmo com um homem a mais na segunda etapa inteira. Além de que o time perde a chance de colar no pelotão da frente do campeonato. Já o Torino, também perde a chance de encostar nos times da frente da tabela, mas conseguiu segurar um importante empate dentro de casa com um homem a menos.

Empate sem gols

A primeira etapa foi dominada pelos mandantes. Zapata foi quem chegou primeiro perto de abrir o placar, mas mandou a bola para fora. O próprio chegou a marcar seu gol, porém o VAR revisou e viu falta do atacante no início da jogada, o colombiano usou as mãos para deslocar o adversário quando foi disputar a bola no alto. Também não contavam com uma atuação de gala do goleiro da Viola e dos defensores. No final ainda Rici tomou amarelo após cometer a falta e depois outro após reclamar com o árbitro e foi expulso.

Na segunda etapa, os papéis se inverteram. A Fiorentina, com um a mais, foi para frente porém parava na forte defesa dos Toros. O Torino tentava sair nos contra ataques e ainda parava no goleiro. No final, quem se destacou no jogo foi as duas defesas que mantiveram o zero a zero no placar.

Situação na tabela!

Ambos os times somaram um ponto e se mantiveram na metade da tabela. Com o empate a Fiorentina chegou aos 42 pontos e está na sétima colocação. Já os Toros chegaram a 37 pontos e estão na décima colocação.