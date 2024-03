Na tarde de sábado (2) apertada no City Ground, Liverpool levou a melhor diante do Nottingham Forest, vencendo por 1 a 0, com gol de Darwin Nunes no minuto final, pela 27ª rodada da Premier League.

Começo apertado

O jogo começou com ambas equipes tendo bola no pé, pressionando e tentando montar boas jogadas. Aos 14, Origi conduziu a bola até a entrada da área e finalizou de canhota no veneno à direita da trave. Na sequência, Origi acertou ótimo passe para Elanga, que saiu cara a cara com Kelelher e tentou finalizar na saída do goleiro, mas não deu certo.

Aos 26, após confusão dentro da área, a bola sobrou para Luis Díaz finalizar, mas, o colombiano acabou sendo travado no último segundo pelo zagueiro brasileiro Murillo. Sem mudanças, a partida foi para o intervalo zerada.

Darwin marca no fim

Na etapa final o Liverpool voltou mais dominante e venenoso, trazendo bastante perigo, mas, parando nas boas defesas do Nottingham, que não deu mole. As emoções só vieram nos minutos finais, aos 49, após cruzamento, Darwin Núñez cabeceou, a bola desviou em Murillo, e o goleiro do Forest fez milagre para evitar a derrota. Na sequência, Darwin Nunes, aproveitou o cruzamento de Mac Allister e subiu para para cabecear e balançar as redes no minuto final, assegurando a vitória do Liverpool.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Liverpool chega aos 63 pontos e continua na liderança da tabela. Já o Nottingham Forest segue perto da zona de rebaixamento, com 24 pontos, na 17ª posição.

Próximos Jogos

O próximo compromisso do Liverpool é pela Liga Europa, quinta-feira (7), contra o Sparta Praga. No domingo que vem, tem o confronto direto diante do City em Anfield.