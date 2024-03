Nesta segunda-feira (4), o Arsenal retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Inglês 2023/24 e dessa vez para enfrentar o Sheffield United, pelo encerramento da 27ª rodada, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Bramall Lane.

Na tabela de classificação da Premier League, os Gunners aparecem na terceira colocação com 58 pontos, incluindo 18 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Dessa forma, o Arsenal precisa do resultado positivo fora de casa para se manter na caça aos líderes Liverpool e Manchester City, que aparecem em primeiro e segundo lugar, respectivamente.

Em contrapartida, o Sheffield United segue afundado na lanterna da Premier League com 13 pontos somados, num total de três vitórias, quatro empates e 19 derrotas.

No entanto, os Blades tentam a vitória para manter as esperanças de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês e torcer por tropeços de seus principais concorrentes na luta contra a degola.

Como chega o Sheffield United

Após quatro derrotas consecutivas nos últimos jogos, o Sheffield United vai em busca de recuperação nesta segunda-feira e com isso vê cada vez mais distante a possibilidade de se manter na elite da Premier League na próxima temporada.

O primeiro fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest, tem 24 pontos, uma meta difícil a ser conquistada pelos Blades, que venceram apenas um de seus últimos dez jogos no Campeonato Inglês.

Diante do Arsenal, o técnico Chris Wilder terá que lidar com o desfalque do zagueiro Mason Holgate, que cumpre suspensão automática, após ser expulso do banco de reservas no último duelo contra o Wolverhampton.

Do mesmo modo, o Sheffield United também não vai poder contar com Ben Slimane, Max Lowe, John Egan e Cameron Archer, que seguem no departamento médico se recuperando de lesões e ficam de fora da partida desta segunda-feira.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal, mantém o sonho vivo de quebrar um tabu de quase 20 anos sem conquistar o título do Campeonato Inglês, assim como na última temporada, o time londrino faz uma excelente campanha.

Nos últimos jogos da Premier League, os Gunners vêm de seis vitórias consecutivas na competição nacional, sendo uma delas sobre o líder Liverpool e quatro goleadas, num total de 25 gols marcados, com uma média de mais de quatro tentos por partida.

Para esse confronto, o técnico Mikel Arteta terá que lidar com a ausência do zagueiro Jurrien Timber, que ainda se recupera de uma de lesão no ligamento cruzado do joelho direito e segue sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Arsenal também não sabe se vai poder contar com os laterais Oleksandr Zinchenko e Takehiro Tomiyasu e o volante Thomas Partey, que ainda aparecem como dúvidas para o confronto devido a lesões musculares.

Prováveis escalações

Sheffield United: Grbic; Ahmedhodzic, Robinson e Trusty; Bogle, Gustavo Hamer, Norwood, Vinicius Souza e Larouci; Mc Atee; Brewster. Técnico: Chris Wilder

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Kiwior; Rice, Jorginho e Odegaard; Saka, Havertz e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta