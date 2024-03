Na tarde desta terça-feira (05), o Paris Saint Germain enfrentou a Real Sociedad no Estádio Anoeta em jogo válido pelas oitavas de final da Champions League. O time parisiense venceu os espanhóis por 2 a 1 e garantiu a sua vaga nas quartas de final da principal competição entre clubes do mundo.

Após o duelo, o técnico Luis Enrique e o atacante Mbappé falaram sobre o clima dentro do clube e entre o jogador e o treinador. A principal motivação de suspeita de um clima ruim entre os dois se justifica pelo atleta não ter atuado 90 minutos nos últimos três jogos.

A fala do atacante

Em entrevista ao Canal+, o atleta negou desentendimento com o treinador: “Muito boa, muito boa [relação com Luis Enrique]. Não tem problema nenhum com ele, embora muitas pessoas pensem que sim. Eu tenho vários problemas, mas o técnico não é um deles”.

O técnico concordou

De acordo com a imprensa francesa, a possibilidade de haver um problema entre Mbappé e Luis Enrique gerou uma reunião interna, mas em entrevista coletiva pós jogo, o técnico afastou qualquer possibilidade de crise.

"Evidentemente (não tem problemas com Mbappé), mas vices sabem que o que vende é jogar merda e que haja barulho. A verdade? A quem interessa a verdade? Tenho nenhum problema com nenhum jogador"

Palavra do presidente

Após o confronto, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, concedeu entrevista ao canal RMC Sport. O dirigente elogiou o atacante francês, mas deu respaldo ao técnico Luis Enrique.

"O técnico decide. Estamos com ele, com certeza. O mais importante é o time, o Paris Saint-Germain. Kylian teve uma grande atuação, estamos orgulhosos dele. E todo o time jogou bem".

No dia 15 de março, a UEFA realizará o sorteio que determinará os confrontos das quartas de final, assim, o PSG conhecerá o seu adversário. Neste sorteio, os clubes irão conhecer o chaveamento até a final do torneio. Os confrontos das quartas de final serão nos dias 9, 10, 16 e 17 de abril.