No último domingo (3), o Bayer Leverkusen se isolou cada vez mais no topo do Campeonato Alemão 2023/24, ao derrotar o Colônia fora de casa pelo Derby do Rio Reno por 2 a 0, através da 24ª rodada da competição nacional, no RheinEnergieStadion.

Com o resultado, os Werkself seguem firmes na liderança da Bundesliga nos 64 pontos conquistados, num total de 20 vitórias, quatro empates e nenhuma derrota até o momento.

Dessa forma, o Bayer Leverkusen também abriu 10 pontos de vantagem na tabela de classificação do Campeonato Alemão sobre o Bayern de Munique, que só ficou apenas no empate por 2 a 2 contra o Freiburg na última sexta-feira.

No entanto, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso alcançou sua maior sequência de invenciblidade da história da Bundesliga, com 24 rodadas disputadas até o momento.

Além disso, o Bayer Leverkusen também é o único time das cinco principais ligas europeias, que ainda não foi derrotado nesta temporada, somando todas as competições, incluindo Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Europa League.

Pelo torneio da UEFA, os leões se garantiram nas oitavas de final, após terminarem em primeiro lugar no Grupo H com 18 pontos conquistados e com 100% de aproveitamento na chave.

Enquanto na Copa da Alemanha, o Bayer Leverkusen despachou o Teutonia Ottensen, Sandhausen, Paderborn 07 e Stuttgart nas fases anteriores, até chegar as semifinais da competição para enfrentar o surpreendente Fortuna Düsseldorf, clube que atualmente disputa a 2. Bundesliga.

Com nove rodadas para o fim da Bundesliga, os Werkself podem ser campeões nacionais pela primeira vez em sua história, com uma grande marca recorde e também com uma mão e meia na taça, após bater diversas vezes na trave nos últimos anos.

Em contrapartida, nenhum clube do país levantou o título do Campeonato Alemão de forma invicta e o Bayer Leverkusen pode ser o primeiro time a conquistar esse feito nesta atual temporada, além de quebrar com a hegemonia do Bayern de Munique de 11 temporadas.

Bayer Leverkusen busca sair em vantagem nas oitavas de final da Europa League contra o Qarabağ

Antes de entrar em campo pela Bundesliga, o Bayer Leverkusen passa suas atenções para a Europa League, diante do Qarabag nesta quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio da UEFA, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.

Para essa partida, os Werkself terão que lidar com os desfalques do lateral-direito Arthur e do atacante Victor Boniface, que estão se recuperando de lesões no departamento médico e seguem sem previsão de retornos aos gramados.

Por outro lado, o próximo compromisso do Bayer Leverkusen pelo Campeonato Alemão está marcado para o próximo domingo (10), às 15h30, contra o Wolfsburg, pelo encerramento da 25ª rodada, na BayArena.