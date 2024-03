Na última segunda-feira (4), o Arsenal manteve seu bom momento no Campeonato Inglês 2023/24, ao vencer o Sheffield United de goleada pelo placar de 6 a 0, pelo encerramento da 27ª rodada, no Bramall Lane.

Com o resultado, os Gunners se manteram na terceira colocação da Premier League nos 61 pontos somados, incluindo 19 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Dessa forma, o Arsenal segue na caça do líder Liverpool e na cola do Manchester City, para manter o sonho vivo de conquistar o Campeonato Inglês, que não vem desde a temporada 2003/04.

No entanto, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta aposta muito na força de seu ataque para alcançar o topo da Premier League e torcer por tropeços de seus dois principais concorrentes ao título.

Nesse momento, o Arsenal chegou a marca de 31 gols em sete partidas disputadas em 2024 pela competição nacional, média de 4,42 bolas nas redes por confronto.

Foram seis no Sheffield United, quatro no Newcastle, cinco no Burnley, seis no West Ham, três no Liverpool, dois no Nottingham Forest e cinco no Crystal Palace.

Em contrapartida, a última derrota dos Gunners na Premier League, foi no final do ano passado, para o Fulham por 2 a 1.

Além disso, o Arsenal também é o dono do melhor ataque geral do Campeonato Inglês com 68 bolas nas redes. Os mais próximos são o Liverpool, com 64, e o Manchester City, com 62, que fecham fecham o top 3.

O artilheiro dos Gunners na Premier League, é o atacante Bukayo Saka, com 13 tentos anotados pela competição nacional, ao lado do sul-coreano Son Heung-min, que defende o arquirrival Tottenham. O camisa 7 também é o maior assistente do clube londrino, com oito passes para gol.

Arsenal terá apenas três desfalques contra o Brentford no próximo fim de semana

Para essa partida, o técnico Mikel Arteta terá que lidar com apenas três desfalques e tratam-se do zagueiro Jurrien Timber e dos laterais Oleksandr Zinchenko e Takehiro Tomiyasu, que estão se recuperando de lesões no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Arsenal deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição no próximo sábado contra o Brentford, no próximo sábado (9), às 14h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium.

Antes de entrar em campo pela Premier League, os Gunners terão pela frente o Porto na próxima quarta-feira (13), no duelo de volta das oitavas de final da Champions League e precisam de dois ou mais gols de diferença para avançar de fase no torneio da UEFA, após perderem o jogo de ida por 1 a 0.