Na última segunda-feira (3), o Dibba Al-Hisn conseguiu mais uma vitória na UAE Division 1, equivalente à Segunda Divisão dos Emirados Árabes Unidos. Jogando em casa, a equipe venceu o Al-Hamriyah por 1 a 0, e segue na vice-liderança da competição. Um dos destaques do confronto foi o zagueiro Marcos Moraes, eleito inclusive pelo clube como o melhor jogador em campo.

O brasileiro, que pela quinta vez na temporada foi eleito o melhor do jogo pela equipe, comemorou o desempenho e o bom momento que vive. Além disso, destacou a sequência do Dibba Al-Hisn na UAE Division 1. São quatro jogos sem derrota do clube na liga, com três vitórias seguidas.

“Fico feliz por esse reconhecimento de ter sido escolhido o melhor em campo, mas sei que tudo isso vem de um grande trabalho não só meu, mas de todo o grupo. Todos aqui trabalham forte, e evoluem a cada dia, e este bom momento que estamos vivendo na temporada é fruto do que fazemos nos treinamentos, e em cada jogo. Espero que a boa fase continue, para continuarmos fazendo uma grande campanha na liga”, disse Marcos.

Marcos também falou sobre a briga pelo acesso para a ADNOC Pro League, divisão de elite do futebol dos Emirados Árabes, na próxima temporada. O Dibba Al-Hisn é o 2º colocado com 44 pontos, oito à frente do 3º colocado. Apenas o campeão e o vice possuem vaga na primeira divisão.

“Estamos fazendo uma grande competição e temos uma boa vantagem. Mas sabemos que as coisas só se decidem no final do campeonato. Precisamos continuar desempenhando o nosso papel e dando o nosso melhor em cada partida e cada treinamento, com humildade e pé no chão, para que se Deus quiser, possamos conquistar nosso objetivo que é o acesso à primeira divisão”, completou o zagueiro.

O Dibba Al-Hisn volta a campo na próxima sexta-feira (8), quando encara o Al-Arabi, em mais uma partida da UAE Division 1.