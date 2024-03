No início da semana, o volante Alexandre Lopes foi anunciado como o novo reforço do FCI Levadia, da Estônia. O brasileiro chega para reforçar a equipe na temporada 2024 no que será a sua primeira experiência no futebol internacional. Agora com a camisa do Levadia, Alexandre destacou o que espera para esses próximos momentos da carreira.

"Espero que seja uma trajetória de muito sucesso e conquista. Estou muito feliz em vir para o Levadia, minha primeira experiência no futebol fora do Brasil e logo de cara o futebol europeu, um sonho para muitos atletas. Vou trabalhar bastante no dia a dia para tentar ajudar minha equipe da forma que for possível e espero ter muitas alegrias por aqui", disse Alexandre.

Aos 21 anos, Alexandre Lopes acumula mais de 100 partidas pelas categorias de base do Atlético-MG. O volante brasileiro chegou a acompanhar a vitória do FCI Levadia na estreia da equipe no Premium Liga, a principal competição da Estônia. Alexandre revelou como foi os seus primeiros momento na chegada ao novo clube.

"Ainda estou me adaptando ao clima e a língua daqui da Estônia mas fui muito bem recebido aqui por todos nos meus primeiros contatos com os jogadores, diretoria e comissão técnica. Já pude ver que temos um grande grupo, uma equipe muito boa que conseguiu um grande resultado na primeira rodada da Liga. A gente tem grandes objetivos na temporada e espero que a gente alcance as nossas metas".