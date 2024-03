O Real Madrid passou por muito pouco às oitavas de final da UEFA Champions League. Nesta quarta (6), o time merengue empatou por 1 a 1 com o RB Leipzig em casa e se classificou às quartas com o placar agregado de 2 a 1.

Apesar da eliminação, foi o time visitante que dominou a partida no Santiago Bernabéu, assim como no jogo de ida. As maiores oportunidades vieram dos alemães, que tiveram 19 a 12 em chutes ao gol no total.

Na primeira metade, nenhuma das equipes se impôs no campo de ataque e o jogo foi morno. O único lance de perigo foi no final da etapa, do Leipzig, que começou assim a sua intensidade superior a partir dali. Aos 41', após cobrança de escanteio da direita, Openda matou no peito na segunda trave e emendou de primeira. A bola estufou a rede pelo lado de fora, passando rente à trave esquerda.

Depois do intervalo, Openda logo voltou a ser destaque no ataque. Ele recebeu em profundidade pela direita aos 51', driblou Lunin, cortou para dentro, mas adiantou demais a redonda. O goleiro do Real Madrid voltou, se recuperou e ficou com ela.

Um momento chave para o placar final se deu sete minutos depois, mas com a bola parada. Vinicius Jr. cometeu falta no meio campo e depois deixou a mão com força no pescoço do adversário. O árbitro longe do lance deu cartão amarelo e o VAR não chamou o lance para revisão para uma possível expulsão.

Dez minutos após, o brasileiro fez a diferença. Um rápido contra-ataque do Real Madrid foi puxado com arranque de Bellingham pelo meio, que chegou à entrada da área e deu a assistência entre dois jogadores. Vini Jr. entrava em paralelo pela esquerda e estufou as redes no alto do canto esquerdo do gol.

O Leipzig viu sua situação piorar no agregado, depois da derrota por 1 a 0 em casa na ida, e voltou então a pressionar atrás da recuperação. E aos 68', o tento veio. Raum cruzou da ponta esquerda, Orban cabeceou caindo no gramado na primeira trave e mandou para o gol para diminuir o placar.

A pressão alemã seguiu até os últimos minutos, mas a virada não veio. Ela chegou mais perto de acontecer aos 91', depois dos quatro minutos de acréscimo dados pelo árbitro. Olmo matou no peito após dois passes de cabeça vindos da direita, chutou por cima do goleiro e a bola bateu no travessão antes de sair.

Não houve mais tempo para a reação do Leipzig e o Real Madrid se classificou às quartas de final. A equipe espanhola espera agora a definição do seu adversário na próxima fase através de sorteio a ser realizado no dia 15 de março.