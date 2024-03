Nesta quinta-feira (7), o Bayer Leverkusen entra em campo novamente e dessa vez para enfrentar o Qarabag, pelo confronto de ida das oitavas de final da Europa League, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Tofig Bahramov, em Baku, no Azerbaijão.

Pelo torneio da UEFA, os Werkself terminaram a primeira fase com a melhor campanha com seis vitórias nos seis jogos disputados pelo Grupo H, somando 18 pontos.

Com esse retrospecto, o Bayer Leverkusen se classificou diretamente para as oitavas de final da Europa League sem precisar disputar os playoffs.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso também tenta manter os 100% de aproveitamento na competição continental, somando todas as partidas, desde a fase de grupos.

No entanto, o Bayer Leverkusen também é o único time das cinco principais ligas europeias, que sequer perdeu nesta temporada, somando todas as competições, incluindo Bundesliga, Copa da Alemanha e Europa League.

Diante do Qarabag, os leões defendem uma longa sequência de invencibilidade de 34 jogos consecutivos em 2023/24, num total de 30 vitórias e apenas quarto empates.

Além disso, o Bayer Leverkusen também possui o segundo ataque mais positivo da Europa League com 19 gols marcados em todos os jogos, somente ficando atrás do Freiburg, que tem 20.

Na tabela de classificação do Campeonato Alemão, os Werkself se mantém isolados na liderança com 64 pontos somados e com 10 de vantagem para o Bayern de Munique, aparece logo em seguida, com 54.

Bayer Leverkusen deve ter força máxima para enfrentar o Qarabag nesta quinta-feira

Para essa partida, o técnico Xabi Alonso deverá escalar o Bayer Leverkusen com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição nesta quinta-feira contra o Qarabag pela Europa League.

Por outro lado, os Werkself terão que lidar com apenas dois desfalques, como nos casos do lateral-direito Arthur e do atacante Victor Boniface, que ainda seguem se recuperando de lesões no departamento médico e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica.

Com a ausência do nigeriano, o Bayer Leverkusen deverá escalar o grandalhão tcheco Patrik Schick na função de centroavante nesta quinta-feira, acompanhado por jovens talentos como Florian Wirtz e Amina Adli, dos alas Jeremie Frimpong e Alejandro Grimaldo e dos meias Exequiel Palacios e Granit Xhaka.

Provável escalação do Bayer Leverkusen

Hradecky; Kossounou, Tah e Tapsoba; Frimpong, Exequiel Palacios, Xhaka e Álex Grimaldo; Amine Adli e Florian Wirtz; Schick.