ANesta quinta-feira (7), a Roma busca manter o embalo nos últimos jogos da temporada e o desafio dessa vez será contra o Brighton, pelo duelo de ida das oitavas de final da Europa League, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana.

Pelo torneio da UEFA, os Giallorossi acabaram ficando com a vice-liderança do Grupo G, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, somando 13 pontos.

Com essa campanha, a Roma teve que disputar os playoffs da Europa League, após perder o primeiro lugar da chave para o Slavia Praga, que avançou diretamente para as oitavas de final.

No entanto, o time comandado pelo Daniele De Rossi, conquistou a classificação contra o Feyernoord nos pênaltis, incluindo dois empates por 1 a 1, incluindo ida e volta.

Dessa forma, a Roma joga todas as suas fichas na Europa League para salvar a temporada e seguir com sonho de conquistar o título inédito, após perder a decisão para o Sevilla na última edição do torneio continental.

Diante do Brighton, os Giallorossi também chegam bastante embalados para o confronto desta quinta-feira, com quatro vitórias consecutivas no Calcio, incluindo uma goleada sobre o Monza por 4 a 1 no último fim de semana.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, a Roma aparece na quinta posição com 47 pontos somados, quatro abaixo do primeiro time do G4 o Bologna, que tem 51.

Nesse momento, o time da capital italiana também mantém o sonho vivo de se classificar para a próxima edição da Champions League, com 11 rodadas para o fim da competição nacional.

Roma aposta nos gols de Lukaku para assumir a artilharia da Europa League

Para essa partida, o técnico Daniele De Rossi aposta muito na boa fase do atacante Romelu Lukaku, que é o vice-artilheiro da Europa League com seis gols marcados e um a menos que Pierre-Emerick Aubameyang, do Olympique de Marseille, que tem sete.

Por outro lado, a Roma terá que lidar com os desfalques do lateral-direito Rasmus Kristensen e do atacante Tammy Abraham, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, os Giallorossi também não sabem se vão poder contar com Rick Karsdorp, que ainda sequer se recuperou de uma lesão e segue como dúvida para enfrentar o Brighton nesta quinta-feira pela Europa League.

Provável escalação da Roma

Svilar; Angelino, Mancini, Chris Smalling e Ndicka; Cristante, Leandro Paredes e Lorenzo Pellegrini; Dybala, Lukaku e El Shaarawy.