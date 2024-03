Nesta quinta-feira (7), o Liverpool retorna a campo para mais um desafio na temporada e dessa vez para enfrentar o Sparta Praga, pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League, às 14h45 (horário de Brasília), na Epet Arena, em Praga, capital da República Tcheca.

Pelo torneio da UEFA, os Reds terminaram em primeiro lugar do Grupo E, com quatro vitórias e apenas duas derrotas, somando 12 pontos.

Com essa campanha, o Liverpool se classificou diretamente para as oitavas de final da Europa League sem precisar disputar os playoffs.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Jürgen Klopp também busca sair em vantagem no placar no duelo de ida contra o Sparta Praga para encaminhar sua classificação às quartas de final do torneio continental.

Além disso, o Liverpool chega bastante embalado para o confronto desta quinta-feira, vindo de seis vitórias consecutivas nos últimos jogos, somando todas as competições, incluindo Premier League, FA Cup e Carabao Cup.

Em contrapartida, o último revés dos Reds nesta atual temporada, foi justamente para o Arsenal por 3 a 1, no dia 4 de fevereiro, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.

No entanto, o Liverpool vivem uma temporada de grande sucesso, com o título da Copa da Liga Inglesa sobre o Chelsea na prorrogação e a liderança da Premier League, esta que deverá ser colocada em jogo no final de semana, diante do Manchester City.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Reds se mantém firmes na primeira colocação com 63 pontos somados, incluindo 19 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas.

Liverpool deve escalar reservas contra o Sparta Praga nesta quinta-feira pela Europa League

Para essa partida, o técnico Jürgen Klopp deverá escalar o Liverpool com a maioria de seus reservas nesta quinta-feira pela Europa League, de olho no confronto deste fim de semana contra o Manchester City, no Campeonato Inglês.

Por outro lado, os Reds terão que lidar com os desfalques de Joel Matip, Ben Doak, Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Curtis Jones, Alisson Becker, Stefan Bajcetic e Ryan Gravenberch, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Liverpool também não vai poder contar com o atacante Mohamed Salah, que será preservado pela comissão técnica para enfrentar o Sparta Praga, devido a um problema muscular nos últimos jogos.

Provável escalação do Liverpool

Kelleher; Joe Gomez, Jarell Quansah, Van Dijk e Tsimikas; James McConnell, Endo e Szoboszlai; Elliott, Cody Gakpo e Koumas.