Em duelo eletrizante nesta última terça-feira (5), o Bayern de Munique venceu a Lazio, por 3 a 0, e avançou às quartas de final da Champions League. Após o jogo, o até então técnico, Thomas Tuchel, com poucas palavras, definiu como "ousado" o triunfo de seus comandados.

"Foi um desempenho muito sólido e muito disciplinado. Não perdemos a cabeça. Jogamos de forma um pouco mais ousada e tivemos um ritmo melhor. E é claro que as coisas melhoraram com o gol e depois o segundo gol surgiu no momento perfeito. Isso deu-nos confiança e merecemos vencer."

Harry Kane, que foi autor de dois gols na partida, que valeu a classificação do clube, também aproveitou para pontuar que ele e seus companheiros podem fazer mais, e melhor.

"Se jogarmos assim na maioria dos jogos, sairemos com uma vitória. Tem sido uma boa temporada até agora em termos de gols, mas como equipe sabemos que podemos fazer melhor. Estou tentando ajudar nessa situação, e espero que esse jogo seja um ponto de virada para a disputa da Bundesliga e ver se podemos chegar à próxima fase da Liga dos Campeões."

Fala, Muller.

O veterano Thomas Muller, também concedeu, o atacante considerou que a classificação às quartas da Champions foi um alívio para um clube sob pressão.

"Eu já disse isso antes: aqui não é uma bagunça completa. Estamos unidos fora do campo, tivemos apenas alguns problemas do futebol. Sabemos o quão importante foi avançar hoje."

Próximos compromissos

O Bayern volta a campo no sábado, quando recebe o Mainz pela 25ª rodada do Campeonato Alemão, às 11h30.