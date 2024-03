Nesse domingo (10), o Bayer Leverkusen venceu mais uma vez e se mantém isolado na liderança da Bundesliga. A vítima do dia foi o Wolfsburg, vitória por 2 a 0 com gols de Nathan Tella e Florian Wirtz. Com o triunfo, os comandados de Xabi Alonso chegaram nos 67 pontos e abriram dez de diferença em relação ao vice-líder, Bayern de Munique.

Como foi o jogo?

Desde o início do jogo, o Bayer Leverkusen dominou as rédeas do confronto e ditou o ritmo conforme está acostumado a fazer na temporada inteira. O camisa 10, Florian Wirtz controlou muito bem o meio de campo e dos pés dele surgiram as melhores oportunidades da primeira etapa para o time da casa.

Apesar do domínio completo dos líderes, o Wolfsburg montou uma barreira na entrada da área e dificultou bastante o jogo do time mandante. A primeira grande chance foi aos 21 minutos justamente com o jovem talento alemão, Xhaka enfiou uma grande bola para ele que chutou na trave do goleiro Casteels.

Três minutos depois, os visitantes chegaram com muito perigo. Após Tapsoba afastar cruzamento de cabeça, a bola sobrou para Zesiger que experimentou de canhota para boa defesa de Hradecky. Passado mais três minutos, o zagueiro Jenz chegou atrasado em Tella e cometeu a falta. Como ele já tinha cartão, acabou recebendo o segundo e foi expulso.

Com um a mais, o Leverkusen teve o jogo na mão e não demorou para abrir o placar. Jogada pela esquerda e Grimaldo cruzou com perfeição na cabeça de Nathan Tella marcar o primeiro da partida. A segunda etapa foi de um controle maior do que certamente uma pressão. O time mandante teve ao todo mais de 75% de posse de bola e 19 finalização, sendo apenas DUAS do rival.

Tanto que aos 41 minutos, Palacios lançou perfeitamente para a passagem de Florian Wirtz que de primeira bateu no cantinho do goleiro e ampliou a vantagem. O jogo estava tão decidido e controlado que aos 45 minutos o árbitro encerrou o confronto.

Classificação e sequência

Com a vitória, o Bayer Leverkusen somou mais três pontos chegando a 67 e abre dez de diferença na liderança da competição. O Wolfsburg estacionou na 13ª posição com 25 pontos, apenas sete pontos de vantagem ao Z-4.

O próximo do Leverkusen será contra o Freiburg fora de casa no domingo que vem (17). Já o Wolfsburg recebe o Augsburg na Volkswagen Arena no sábado (16), ambos os jogos serão às 11h30 no horário de Brasília.