Neste domingo (10), Fiorentina e Roma só ficaram no empate por 2 a 2, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Italiano 2023/24, no Estádio Artemio Franchi.

Os gols da partida foram marcados por Luca Ranieri e Rolando Mandragora fizeram para os mandantes, enquanto Houssem Aouar e Diego Llorente deixaram tudo igual para os visitantes

Com o resultado, a Fiorentina se manteve na oitava colocação do Campeonato Italiano nos 43 pontos somados.

Dessa forma, a Viola também chegou a seu quinto jogo sem perder na temporada, incluindo três empates e duas vitórias, somando Conference League e Serie A.

Por outro lado, a Roma pulou para a quinta colocação nos 48 pontos conquistados e cada vez mais próxima da zona de classificação da Champions League.

No entanto, os Giallorossi chegaram ao seu sétimo jogo de invencibilidade na temporada sob o comando de Daniele De Rossi, com quatro vitórias e três empates, incluindo Calcio e Europa League.

Fiorentina e Roma empatam em jogo de quatro gols no Campeonato Italiano

Durante a primeira etapa, a Fiorentina começou abrindo o placar aos 18 minutos com Ranieri, que apareceu livre na área e tocou de cabeça para fazer 1 a 0.

Na volta para o segundo tempo, a Roma não se entregou e chegou ao empate com Aouar, que aproveitou cruzamento de Angeliño e o argentino desviou para deixar tudo igual.

Porém, a reação dos visitantes durou pouco e a Fiorentina pulou de novo na frente e dessa vez com Mandragora, que aproveitou o rebote do goleiro Svilar para fazer o segundo gol da Viola na partida.

Antes do apito final, a Roma evitou a derrota com Diego Llorente, que igualou novamente o confronto, com um golaço e salvando os visitantes de mais uma derrota no Campeonato Italiano.

Próximos compromissos

Para manter o embalo nos últimos jogos, a Fiorentina retorna a campo na próxima quinta-feira (14), contra o Maccabi Haifa, pelo jogo de volta das oitavas de final da Conference League, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi.

Do mesmo modo, a Roma terá mais um desafio importante na temporada e dessa vez para enfrentar o Brighton também no mesmo dia, às 17h, no Falmer Stadium.