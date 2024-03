Bem como o confronto aconteceu 19 vezes, o Arsenaltem mais vitórias, oito contra seis do Brentford.

O Brentford, por sua vez, vive um momento completamente oposto na liga. Ocupando a 15ª colocação, o time vive sequência negativa na temporada, já são quatro jogos sem vitória na competição. Na última rodada da liga, jogando em casa, a equipe empatou em 2 a 2 com o Chelsea. O último triunfo do Brentford aconteceu no último dia 10 de fevereiro, contra o Wolves, pela 24ª rodada.

A equipe não derrota o Arsenal desde a temporada 2021/22.