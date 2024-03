O Liverpool empatou com o Manchester City por 1 a 1 neste domingo (10) em clássico extremamente agitado no Anfield e no possível duelo final entre os técnicos Jurgen Klopp e Pep Guardiola. No entanto, tudo indica que o duelo ficará marcado principalmente por uma decisão da arbitragem nos acréscimos.

Em um dos lances finais, Doku acabou levantando o pé de forma não intencional e acertou o peito de Mac Allister dentro da área. Apesar do mesmo movimento originar falta na maior parte dos lances em outras regiões do campo, o árbitro não marcou pênalti e nem foi ao monitor do VAR, que revisou o lance.

Jurgen Klopp comentou em entrevista coletiva que a jogada envolvendo Doku foi imprudente e o pênalti a favor do Liverpool na reta final deveria ter sido marcado.

"Foi 100 por cento de pênalti. Eles vão encontrar uma explicação. Foi 100 por cento de falta em todas as áreas do campo e provavelmente um cartão amarelo. Todas as pessoas com iPads ao meu redor disseram ‘uau, claro’. Talvez elas possam se esconder atrás da frase que não é clara e óbvia.

"Claro que é um penálti, mas não o conseguimos e está tudo bem. O mais importante para mim é que possamos jogar um futebol assim. Vi tantas exibições sensacionais hoje".

Klopp mais um vez feliz com desempenho do Liverpool

O City assumiu a liderança do placar no meio do primeiro tempo, quando John Stones marcou em um escanteio bem trabalhado de Kevin De Bruyne. Mas o ímpeto mudou quando o Liverpool ganhou um pênalti logo após o intervalo, com Ederson derrubando Darwin Nunez após um passe de Nathan Ake.

Mac Allister marcou o pênalti resultante e o Liverpool teve as melhores chances antes que ambas as equipes se contentassem com um ponto. Klopp elogiou muito o desempenho de sua equipe e disse que isso era mais importante do que qualquer resultado.

"Sensacional. Nos primeiros 10 minutos estávamos com um pouco de pressa e o Manchester City estava lá. O segundo tempo foi o melhor que já jogamos contra o Manchester City, definitivamente.

"Eles acertaram uma bola na trave, é claro, mas deveríamos ter marcado dois ou três gols. Jogo de futebol excepcional. Para mim, provamos hoje pela primeira vez que estamos 100 por cento exatamente onde deveríamos estar. Vamos lutar por isso e ver o que podemos conseguir.