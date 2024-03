Com 12 golos apontados, Rafa é o melhor marcador do Benfica no Campeonato e também lidera no parâmetro das assistências, com 11. Do lado dos visitantes, Marqués é o goleador de serviço na prova, com 9 remates certeiros, enquanto Rodrigo Gomes soma 6 assistências.

O fosso entre as duas equipas que vão medir forças no tapete verde do Estádio da Luz aumenta nos parâmetros defensivos, com o Estoril a registar dificuldades para manter a sua baliza inviolada: 46 golos sofridos em 24 jornadas, mais do dobro que os consentidos pelas águias (20).

A diferença é ilustrada pela vantagem do Benfica sobre o próximo adversário nos duelos defensivos ganhos (60,9% contra 58,4%), nos duelos aéreos ganhos (44,2% contra 41,4%) e nos remates sofridos (245 contra 311), com as duas formações a registarem, curiosamente, o mesmo número de interceções: 946.