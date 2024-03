No último domingo (10), o Bayer Leverkusen venceu mais uma partida e ficou mais perto do título inédito do Campeonato Alemão 2023/24, ao derrotar o Wolfsburg por 2 a 0, em confronto válido pelo encerramento da 25ª rodada, na BayArena.

Com o resultado, os Werkself se manteram firmes na liderança da Bundesliga nos 67 pontos conquistados em 25 rodadas, num total de 21 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota.

Nesse momento, o Bayer Leverkusen tem 10 pontos de vantagem para o Bayern de Munique, seu principal concorrente na luta pelo título, que aparece logo atrás na vice-liderança do Campeonato Alemão com 57.

Em uma campanha histórica, o time comandado por Xabi Alonso chegou ao 36ª jogo consecutivo sem derrota, incluindo 31 vitórias e cinco empates, somando todas as competições.

No entanto, os leões também mantém a maior sequência invencibilidade da história do país teutônico e é o último invicto das cinco principais ligas da Europa nesta atual temporada.

Por outro lado, a última vez em que o Bayer Leverkusen sofreu uma derrota, foi no dia 27 de maio de 2023, quando foi superado para o Bochum pelo placar de 3 a 0, através da última rodada do Campeonato Alemão.

Desde então, os Werkself estão invictos na temporada, disputando jogos da Bundesliga, Copa da Alemanha e Europa League e briga por esses troféus para conquistar a tríplice coroa do futebol alemão, que não vem desde 2019/20, com o Bayern de Munique, sendo o único time do país a conseguir esse feito.

Antes da retomada do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen entra em campo novamente nesta quinta-feira (14) e dessa para enfrentar o Qarabag, no duelo de volta nas oitavas de final do torneio da UEFA, às 17h (horário de Brasília), na BayArena.

Para avançar às quartas de final da Europa League, os leões precisam de uma vitória simples por um gol de diferença, após buscar o empate nos acréscimos por 2 a 2, no jogo de ida, no Azerbaijão.

Bayer Leverkusen deve ter força máxima contra o Qarabag nesta quinta-feira pela Europa League

Diante do Qarabag, o técnico Xabi Alonso deverá escalar o Bayer Leverkusen com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta quinta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League.

Em contrapartida, os Werkself terão que lidar com apenas dois desfalques e tratam-se do lateral-direito Arthur e do atacante Victor Boniface, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.