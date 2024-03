Assim como na temporada passada, Bruno Lamas segue colecionando boas atuações no Busan IPark. Com direito a gol e presença na seleção da rodada pela exibição tida na partida passada na vitória (4 a 1) diante do Gyeongnam.

Desempenho esse normal para quem acompanha o desempenho do jogador desde a última temporada quando alcançou a sua principal marca de gols como profissional. Na oportunidade balançou as redes dos rivais em 12 oportunidades e ainda foi o terceiro jogador com mais assistências na K.League 2.

Diante disso, novas oportunidades surgiram para o atleta natural de São José do Rio Preto que teve a chance de se transferir para a China, porém optou em permanecer na Coreia do Sul.

"Quando chegou a proposta para me comprar pensei em ir, mas o clube conversou comigo e disse que não queria o valor, mesmo sendo da minha multa. O que era bom para eles. Isso me fez entender que eles precisavam mesmo de mim e me valorizaram. Eu entendi também que precisava ficar para conquistar o objetivo(acesso) que escapou no último ano." – afirmou.

Já sobre mais um bom começo de temporada na Ásia, o brasileiro ressalta a preparação realizada como fator crucial.



"Graças a Deus tenho começado bem, foquei 100% na pré-temporada e permaneço focado em treinar no meu máximo e me alimentando bem, por exemplo. Tenho a confiança de todos no clube e o grupo está fechado, por isso estamos confiantes." – contou.

Por fim, o meio-campista explica quais são as metas que possui pelo Busan IPark na época atual.



"O principal objetivo que temos é de subir para a primeira divisão, depois quero bater minhas metas pessoais como bati no ano passado." – contou o atleta, que além dos gols também contribuiu com oito assistências na última temporada.