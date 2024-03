Após vencer por 1 a 0 o Shandong Luneng, da China na última quarta-feira (13), o Yokohama Marinos avançou às semifinais da Champions League Asiática. A equipe japonesa já havia vencido o jogo da ida por 2 a 1 e carimbou a classificação com uma vitória diante dos seus torcedores.

Autor do gol da vitória, o brasileiro Anderson Lopes continua sendo decisivo para o time japonês. O atacante possui quatro participações em gols (03 gols e 01 assistência) nos seis gols do Yokohama desde as oitavas de final. Mitrovic, do Al Hilal, e Rahmini, do Al Ain, também possuem quatro participações diretas em gols de suas equipes.

“Felizmente estou podendo ajudar minha equipe nessas fases finais da competição, a maior do continente. Esse é um título que me falta e estamos muito focados em buscar essa conquista para o clube”, revelou o atacante.

Na semifinal o adversário será o Ulsan, da Coréia do Sul, e em caso de vaga na grande final, o adversário sairá do duelo entre Al Ain, dos Emirados Árabes, ou Al Hilal, da Arábia Saudita.

“Não tem jogo fácil. Estamos pensando totalmente nos duelos contra o Ulsan. Tenho certeza que teremos grandes jogos pela frente e espero continuar ajudando a equipe com gols e assistências”, finalizou o jogador, que acumula 86 jogos, 47 gols e 12 assistências pela equipe japonesa.

Agora o Yokohama Marinos volta suas atenções à J-League onde enfrentará o Kyoto Sanga, no próximo domingo (17), às 02h (horário de Brasília), pela quarta rodada da competição.