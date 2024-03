Uma das grandes promessas produzidas pelo Vasco nos últimos anos, o meia Caio Eduardo está há seis meses no futebol dos Emirados Árabes. Atualmente no Al Ittihad Kalba, Caio foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 e da Supercopa do Brasil Sub-20 com a camisa cruzmaltina. O jovem já levantou troféu também fora do país. Foi campeão da Arabian Gulf League pelo Al Shabab. Caio fala sobre o seu início no exterior.

"É natural que o começo num país do exterior seja um pouco mais complicado. Creio que já estou bem adaptado, tanto dentro como fora de campo. A língua se aprende aos poucos e quanto à cultura, vamos nos acostumando. Conheço o meu potencial e tenho certeza que ainda evoluirei muito" disse.

Convocado cinco vezes para seleções de base, Caio sonha em voltar a ser lembrado, dessa vez para a equipe principal. Com 20 anos, o jogador não tem dúvidas em afirmar que as cinco temporadas em que esteve no clube de São Januário, foram fundamentais para o seu desenvolvimento como atleta.

"Pelo Vasco fui campeão, marquei gols e acumulei muitas boas lembranças do período em que estive lá. Hoje, nos Emirados, quero me destacar na liga e mostrar a todos o meu futebol" encerrou.